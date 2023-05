„Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauer Scheun und Fass“, heißt ein bekanntes Bauernsprichwort auf der Alb. Und was für den Bauern gilt, gilt auch für den Förster. Denn: Genau diesen kühlen und nassen Mai erhofft sich Thomas Holl, Forst-Revierleiter in Meßstetten. „Der viele Landregen in diesem Frühjahr war für den Wald wie eine Vitalkur“, freut sich Holl, der bereits 38 Jahre sein Amt ausübt.

Beim Waldrundgang mit unserer Redaktion rund um den Härdtle-Felsen bei Tieringen macht Holl an den roten Nadeln von so mancher Weißtanne aber deutlich: „2022 hat der Wald gelitten. Und steigen die Temperaturen ab sofort in Bereiche um die 20 Grad und es fällt kein Regen, war die Erholung nur von kurzer Dauer.“

Wald im Dauerstress

Dauerstress sei das richtige Stichwort, unter welchem der Wald in Meßstetten – wie überall in Deutschland – seit einigen Jahren leide. Deutlich wird das schon an der exponentiell steigenden Temperaturkurve, die das Worst-Case-Szenario bis zum Jahr 2100 prognostiziert. Für Meßstetten heißt das: Statt sechs Grad im Jahresmittel wie im vergangenen Jahrhundert – aktuell sind es bereits acht Grad –, droht eine Jahresdurchschnitts-Temperatur von zehn Grad. Und: Der Regen nimmt laut Prognosen zwar zu – aber nicht im wöchentlichen Nieselregen, sondern in Starkregen-Ereignissen. Eine weitere Hiobsbotschaft für den Wald.

Der Meßstetter Wald steht im Vergleich zu anderen Forstgebieten im Zollernalbkreis noch gut da. Foto: Roth

Trotz aller schlechten Nachrichten will Holl aber nicht klagen: „Der Wald in Meßstetten ist noch glimpflich davongekommen.“ Seine Kollegen in Rosenfeld, Balingen und Hechingen hätten mit viel mehr roten Weißtannen und Borkenkäferbefall zu kämpfen. Den gebe es auch in Meßstetten, halte sich aber in Grenzen.

Mischwälder statt Monokulturen

Die Devise der Zukunft heißt ohnehin: Mischwälder statt Monokulturen an Fichten, wie vor 60 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen noch aufgeforstet wurde. „Die Fichte wird über kurz oder lang aussterben“, blickt der Meßstetter Förster auf eine mit roten Flecken übersäte Karte, die zum Inhalt die Baumarteneignung der Fichte im Jahr 2100 hat.

Dennoch hofft er, dass sich der Flachwurzler noch eine Weile hält – und sich an die felsigen Kalksteinböden auf dem Heuberg im Laufe der Jahre angepasst hat.

An den Baumkronen sieht man den Fichten an, ob sie noch gesund sind. Foto: Roth

Ob Bergahorn, Buche, Kiefer, Douglasie oder Weißtanne: Mit Naturverjüngung und einem Mix aus Nadel- und Laubbäumen will Holl den Meßstetter Wald klimaresistent machen. Schon sein Vorgänger habe diesen Weg eingeschlagen. „Wir müssen das Risiko streuen. Der Wald ist ein langfristiges System.“ Soll der Wald der Zukunft aber gedeihen, braucht Holl die Unterstützung der Jäger – schon jetzt hat der Förster, der im Gebiet um Meßstetten für 1600 Hektar Wald zuständig ist, mit Wildverbiss zu kämpfen.

Nassschnee immer häufiger

Und obwohl beim Spaziergang im Moment die nassen Böden unter den Wanderschuhen quietschen, ist der Klimawandel schon sichtbar. „Brombeeren nehmen zu, die Baumkronen vertrocknen häufiger und der Nassschnee hat im Winter schwer auf den Ästen gelastet. Früher gab es in dieser Höhenlage (750 bis 1000 Meter über NN) noch hauptsächlich Trockenschnee.

Förster Holl zeigt den Wildverbiss. Foto: Roth

Ein weiteres Hindernis für Förster Holl: Besitzer von Privatwald, die sich nicht um ihren Baumbestand kümmern. Da habe er wenig Handhabe – häufig handele es sich bei den Privatwäldern um Monokulturen an Fichten, die besonders vulnerabel sind.

Wald in Meßstetten noch „mit am gesündesten“

Wie es mit dem Wald weitergeht, mag Holl trotz seiner langjährigen Erfahrung nicht prognostizieren: „Wir wissen nicht, welche Klimaschutz-Maßnahmen wie schnell wirken.“ Den Teufel an die Wand malen, sei indes der falsche Ansatz. Denn: „In Meßstetten ist der Wald im Zollernalbkreis noch mit am gesündesten.“

Baumarteneignung

Klimafolgen

Für die Klimafolgenforschung hat die Forstwirtschaftliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg für die Förster und deren Gebiete Baumarteneignungskarten für die vier Hauptbaumarten Fichte, Buche, Eiche und Weißtanne skizziert. Für die Jahre 2071 bis 2100 wird dort mit den Farbtönen grün (geeignet) bis rosa (ungeeignet) prognostiziert, welche Baumart überlebt