Rundgang mit Landeschef: So lief Winfried Kretschmanns Besuch bei den Kehler Stahlwerken

1 Winfried Kretschmann (Mitte) zeigte sich beeindruckt von den Dimensionen der Stahlwerke. Foto: von Ditfurth Der Ministerpräsident hat den Industriebetrieb im Rheinhafen besucht. Die Geschäftsführer nutzten die Gelegenheit, um über die Infrastruktur zu sprechen.







Dicke Luft herrschte in den gigantischen Produktionshallen der Badischen Stahlwerke im Kehler Rheinhafen. Die Luft in den Werkshallen ist circa 50 Grad warm, an manchen Stellen, die unmittelbar an die Fertigungsbereiche anschließen, ist es noch viel heißer. Das ist kein Wunder, in der Spitze werden bei der Stahlproduktion Temperaturwerte von jenseits der 1000 Grad-Grenze erreicht. So schienen die Gesichter der Besucher fast zu glühen.