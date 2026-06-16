Rundgang mit Bürgermeisterin: Bürger lassen sich bei Gang durch die Stadt auf neuesten Stand bringen

Der diesjährige Rundgang mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner startete am Haiterbacher Marktplatz, jedoch mit veränderter Streckenführung gegenüber dem Vorjahr. Die Tour führte zunächst Richtung Festhalle mit Informationen zu den dortigen Baumaßnahmen wegen der Verdolung des Haiterbaches beim Netto-Markt. Auch über die Sanierung des Kanals mit Umverlegung der Versorgungsleitungen und der Treppenanlage an der Alten Nagolder Straße wurde informiert. Im Tal 7 wird ein Gebäude abgerissen. Solange, bis dort Neues entsteht, kann der Bereich als Parkplatz genutzt werden.

Nächste Stationen waren die Kindertageseinrichtung Zehntscheuer, wo die Wände gestrichen werden, und die Kita Brunnenstraße mit Informationen zur neuen Küche. Hier plante die Bürgermeisterin im Beisein von Stabsstellenleiterin Jennifer Schneider eine Besichtigung der Innenräume.

Abstecher zur Schule

Ein weiterer Abstecher führte zur Schule. Dort standen Informationen über die sanierten Innenräume im Hauswirtschaftsbereich, die Küche und das neue Mobiliar an.

Von einem Bürger wurde eine Verlängerung der Tempo-30-Zone am Schömberg thematisiert. Dies werde seitens der Verwaltung geprüft.

Noch am Marktplatz begegnete der Bürgermeisterin die Frage, was künftig mit dem benachbarten Gasthaus Zum Lamm vorgesehen sei. Das Gebäude befinde sich im Privatbesitz, geplant seien sowohl Gastronomie als auch Unterkünfte. Der Gemeinderat gab für das Vorhaben grünes Licht. Das Baugesuch solle eingereicht werden, so die Informationen hierzu. Das benachbarte frühere Schulhaus stehe unter Denkmalschutz. Dort sei Ähnliches geplant. Die Vorhaben müssen sich jedoch ins vorhandene Ortsbild einfügen.

Motorik-Fun-Park war weiteres Thema

Weitere städtische Themen waren der Motorik-Fun-Park, eine Bewegungsmöglichkeit für Senioren, die neben dem Sportgelände „Bus“ entstehen werde. Der Auftrag für die Lieferung und Montage der speziellen Sportgeräte für Kinder und Senioren wurde einer österreichischen Firma erteilt. Pflanzen und Bänke liefert die Firma Roller, Gartengestaltung, aus Egenhausen. Bestenfalls sollen die Baumaßnahmen hierfür bis zum Jahresende vollständig abgeschlossen sein.

Wetterabhängig könnte die Einweihung jedoch erst im Frühjahr oder Sommer 2027 möglich werden. Eingeweiht soll in größerem Rahmen werden, mit Einladung aller Haiterbacher Vereine und möglicher Integration bei der Feier. Dies werde noch in einer gemeinsamen Besprechung festgelegt. Zu den geschätzten Gesamtkosten von knapp 400.000 Euro wurde aus dem LEADER-Heckengäu-Programm ein 60-prozentiger Zuschuss über nahezu 202.000 Euro bewilligt. An Eigenmitteln müsse die Stadt Haiterbach demnach rund 200.000 Euro für diese Maßnahme bereitstellen, hieß es.

Brenner informiert über Bauplätze und Bauhof

Über den Abbruch und die Erschließung des Gebäudes in der Beihinger Straße 67 sowie die Vorplanungen für 10 bis 15 entstehende Wohnbauplätze wurde ebenso informiert wie über das Bebauungsplanverfahren zum Bauhof und dem Stauchbachgelände. Abschluss des Rundgangs war beim Feuerwehr-Magazin im Breitenäckerweg mit kühlen Getränken, vorbereitet von der Feuerwehr.

Der nächste Rundgang mit Bürgermeisterin Brenner führt am Samstag, 18. Juli, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr durch den Stadtteil Oberschwandorf. Treffpunkt ist voraussichtlich am dortigen Bürgerhaus.