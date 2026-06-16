Rundgang mit Bürgermeisterin: Bürger lassen sich bei Gang durch die Stadt auf neuesten Stand bringen

Mehrere Themen beschäftigen die Bürger beim Rundgang durch Haiterbach mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner.
Der diesjährige Rundgang mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner startete am Haiterbacher Marktplatz, jedoch mit veränderter Streckenführung gegenüber dem Vorjahr. Die Tour führte zunächst Richtung Festhalle mit Informationen zu den dortigen Baumaßnahmen wegen der Verdolung des Haiterbaches beim Netto-Markt. Auch über die Sanierung des Kanals mit Umverlegung der Versorgungsleitungen und der Treppenanlage an der Alten Nagolder Straße wurde informiert. Im Tal 7 wird ein Gebäude abgerissen. Solange, bis dort Neues entsteht, kann der Bereich als Parkplatz genutzt werden.