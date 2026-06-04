Rundgang in Rottweil: Das ist der aktuelle Stand auf dem Landesgartenschaugelände

In Rottweil wird stetig gebaut, damit pünktlich zur Landesgartenschau 2028 alles fertig wird. Jetzt gab es bei einem Rundgang einiges zu entdecken.
Die Baustellen des künftigen Landesgartenschaugeländes standen im Mittelpunkt eines gemeinsamen Rundgangs der Ortschaftsräte der Rottweiler Teilorte mit Oberbürgermeister Christian Ruf sowie Vertreterinnen der Landesgartenschau Rottweil gGmbH. Vor Ort konnten sich die Teilnehmer ein Bild über den aktuellen Stand der Arbeiten und die Entwicklung des Geländes machen.