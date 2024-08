Um nicht nur die Natur, sondern auch die Ortsteile kennen zu lernen, waren über 40 Mitglieder und Gäste der Ortsgruppe Sulz des Albvereins unterwegs und erkundeten mit Ortsvorsteher Siegfried Dölker den nach Einwohnerzahl kleinsten, aber höchstgelegenen Sulzer Ortsteil.

Zu Beginn des Rundgangs stellte Kirchengemeinderätin Helga Weisser die schöne Dorfkirche vor und berichtete auch von den zwei Eingängen, die die Kirchenbesucher aus dem geteilten Ober- und Unterdorf strikt einhalten mussten.

Nahwärme und Gemeinschaftsraum

Erste Station beim Rundgang war die Nahwärme der Gebrüder Dölker, die bereits im Jahr 2011 in Betrieb ging und heute mit Hackschnitzeln die Kirche, das Rathaus und 17 weitere Wohneinheiten beheizt.

Begeistert war die Wandergruppe von der Gestaltung des neuen Dorfplatzes und dem schmucken Dorfgemeinschaftsraum, der bei verschiedensten, auch privaten Veranstaltungen, bis zu 40 Personen aufnehmen kann.

Tagespflege und Trüffeln

Kräftig gehämmert und gewerkelt wurde noch in der Ortsmitte an einem riesigen ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen, wo mit dem „Lebenshof Siegel“ ein großes soziales Projekt entsteht. Volker Siegel führte um und in das Haus, wo ab kommenden Jahr bis zu 25 Personen in der Tagespflege betreut werden können und weitere 15 barrierefreie Wohnungen entstehen.

Groß war die Freude, als seine „Mitarbeiter“ zu der Gruppe kamen und sich vorstellten, seine Söhne und Skispringer David, Jonas und Aron Siegel. Etwas Einzigartiges und spannendes zeigte Siegfried Dölker an seinem Anwesen, wo er im Garten vor fünf Jahren 24 Trüffelbäume pflanzte die zum Wachstum des Trüffels beisteuern.

Nudeln und Vesper

Mit einem Augenzwinkern lud er die Gruppe zur hoffentlich baldigen Trüffel-Verkostung ein. Nach einem Umtrunk am herrlichen Aussichtspunkt „Stättle“ ging es zur Nudelmanufaktur Alexander Trick, wo die beliebten Teigwaren in bester Qualität für Abnehmer in ganz Baden-Württemberg produziert werden.

Beim gemeinsamen Vesper im Sportheim bedankte sich Wanderführer Erwin Stocker bei Ortsvorsteher Siegfried Dölker für den abwechslungsreichen Rundgang.