Rundgang auf Friedhof: Welche Bestattungsformen in Hechingen im Trend liegen

Welche Bestattungsformen in Hechingen im Trend liegen

1 Die letzte Ruhe macht auch Arbeit. Zuständig dafür sind in Hechingen (von links) Friedhofsaufseher Achim Daiker, Friedhofs-Sachgebietsleiterin Daria Schilling, Silvana Koch vom Betriebshof und Fachbereichsleiter Marcus Kempka. Foto: Klaus Stopper

Der Totensonntag wird am 24. November gefeiert. Viele nutzen diesen Tag zum Gedenken an ihnen nahestehende Verstorbene und für Friedhofsbesuche. Aber wer sorgt für diese Anlage?









Der Friedhof Heiligkreuz, der für die Kernstadt und Stetten zuständig ist, ist der größte Friedhof in Hechingen. Wer hier einen Rundgang macht, wird vieles entdecken. Schöne Bäume, gepflegte Flächen – fast ein Park. Dazu passen die historischen Grabmale aus der Fürstenzeit. Aber spätestens an frischen Gräbern wird deutlich, um was es hier geht. Ein Platz für die Toten. Geburts- und Sterbedaten auf den Grabmalen sowie ihre Gestaltung können Geschichten erzählen, ebenso die Bepflanzung und kleine Gegenstände. Würde man hier gerne seine letzte Ruhestätte finden? Wer verwaltet und pflegt eigentlich diese Anlage? Wir haben mal nachgefragt.