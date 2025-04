Rundfunk: Intendanten-Wahl beim NDR steht an

Intendanten-Wahl beim NDR steht an

3 Sandra Harzer-Kux kandidiert für den Posten der Intendantin. Foto: Ralf Pleßmann/NDR/dpa

Es ist einer der wichtigsten Posten in der ARD. Es gibt zwar nur eine einzige Kandidatin für den Chefposten beim NDR. Trotzdem stellt sich die Frage: Wie wird die Wahl ausgehen?









Link kopiert



Hamburg - Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) steht ein Wechsel an der Spitze an. Senderkontrolleure entscheiden in einer Wahl ab 11.45 Uhr darüber, ob die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux Intendantin des ARD-Senders wird. Die langjährige Bertelsmann-Managerin ist die einzige Kandidatin. Der Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders hatte die externe Managerin vorgeschlagen.