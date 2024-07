Runder Tisch in Bisingen: Polizei und Kirche haben Einsatz bei Gottesdienst aufgearbeitet

Runder Tisch in Bisingen

1 Polizisten unterbrachen am 7. Juli den Sonntagsgottesdienst in der Thanheimer Kirche Sankt Ulrich. Foto: Wahl

Vor etwas mehr als eine Woche hatten Beamte den Sonntagsgottesdienst in der Thanheimer Kirche Sankt Ulrich unterbrochen. Der Vorfall schlug hohe Wellen. Nun gab es einen Austausch zwischen dem Hechinger Revier und Kirchenvertretern.









Zu einem runden Tisch haben sich Vertreter der Kirchengemeinde, des Erzbischöflichen Ordinariats und der Polizei am Dienstag getroffen. Bei dem Austausch arbeiteten die Beteiligten den Vorgang und dessen Kontext in einer konstruktiven Atmosphäre auf, heißt es aus dem Bisinger Pfarramt: Die Kirchenvertreter hätten erläutert, warum die ungestörte Religionsausübung – insbesondere in einem Gottesdienst – für gläubige Menschen ein hohes Gut sei und der Polizeieinsatz trotz konstruktiver Intention problematisch gewesen sei.