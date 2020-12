Runder Tisch der Gastronomie Wirte und Stadt Rottweil suchen Wege in Corona-Krise

"Fit machen für die Zukunft" – war der Leitgedanke der Veranstaltungen, die zunächst bereits für September angedacht war. "Gerade angesichts der Corona-Pandemie und den gravierenden Auswirkungen auf die Gastronomiebranche ist es wichtig, im Austausch zu bleiben und uns den auftretenden Herausforderungen gemeinsam zu stellen­", sagte Ruf. Der Termin wurde daher insbesondere dazu genutzt, über die Unterstützungsmaßnahmen des Landes und der Stadtverwaltung während der Pandemie zu informieren. Die Tourismusbeauftragte der Industrie- und Handelskammer (IHK), Daniela Hermann, bot den Gastronomen zusätzliche Hilfestellung bei aktuellen Problemen an. Durch einen Impulsvortrag zum Thema Digitalisierung erhielten die Anwesenden zudem Hinweise zur Verbesserung des Online-Auftritts. Außerdem stellte sich die neue Innenstadtmanagerin Tamara Retzlaff vor, die am ersten Januar ihre Stelle antritt.

"Auch wenn die Veranstaltung in diesem Jahr etwas anders stattfinden musste als ursprünglich geplant, konnten wir trotzdem zahlreiche wichtige Themen ansprechen und diskutieren. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen", so Ines Gaehn, Wirtschaftsförderin der Stadt Rottweil. Hier konnten praxisnahe Tipps und auch bereits vorhandene Erfahrungen ausgetauscht werden.