Eigentlich will der Kanzler aus seinem 70. Geburtstag einen ganz «normalen Arbeitstag» machen. Ganz ohne Feiern kommt er dann aber doch nicht davon.
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist 70. Seinen runden Geburtstag will er heute Abend zuerst bei einem Empfang der Bundestagsfraktion feiern und dann im kleinen Kreis mit seiner Frau Charlotte, seinen Kindern und seinen Enkeln. Er selbst macht sich nach eigenen Angaben nicht so viel aus dem Ehrentag. Für ihn sei es ein ganz "normaler Arbeitstag", sagt er. "Ein großer Vorteil des Alters ist es, dass man gelassener wird und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen lernt."