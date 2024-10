Runder Geburtstag in Onstmettingen: Erika Jäger wird 90

1 Erika Jäger aus Onstmettingen – hier mit ihrem Mann Walter – wird 90 Jahre alt. Das Bild entstand 2021. Foto: Horst Schweizer

Erika Jäger feiert am Dienstag ihren 90. Geburtstag: „Ich hatte ein wunderschönes Leben.“









Für die lange Zeit und das Erreichte ist Erika Jäger trotz einiger Schicksalsschläge dankbar und zufrieden. Sie erblickte am 15. Oktober 1934 unter dem Mädchenname Sauter in Onstmettingen das Licht der Welt. Sieben Jahre erst war sie alt, als ihr Vater Willi 1941 gleich am ersten Tag in Russland im Krieg fiel. Dieses Ereignis bestimmte ihr Leben mit. Sie war in jungen Jahren eine begeisterte Turnerin, später auch Kinderturnwartin beim Turnverein Onstmettingen. Schon früh gehörte Erika Sauter einer Kameradschaft junger Leute im Heimatort an, die nach ihrer Schulzeit stets miteinander unterwegs waren. Mit in diesem Kreis war auch Walter Jäger. „Erst nach einigen Jahren hat es dann richtig gefunkt“, sagt die Jubilarin und lacht. Ihre Hochzeit war am 11. August 1956. Fünf Jahre später baute das junge Ehepaar ein Eigenheim im Weidenweg.