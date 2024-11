1 Hendrik Rohm feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag. Foto: Rüdiger Wysotzki

Der frühere Präsident des Sportkreises Zollernalb, Hendrik Rohm, feiert seinen 70. Geburtstag.









Lächelnd sitzt er in einem Stuhl in seinem Wintergarten und blickt auf ein aktives Leben zurück. Der weit in Sportkreisen bekannte und geschätzte ehemalige Präsident des Sportkreises Zollernalb, Hendrik Rohm, wird am Freitag 70 Jahre – jung.