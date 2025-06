Rund vier Kilometer Stau: 85-Jähriger fährt anderem Auto auf der A 81 bei VS auf

Newsblog zur Unwetterwarnung Im Schwarzwald-Baar-Kreis droht Hagel – steht der Hagelflieger bereit?

Immer wenn ab dem Frühjahr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen Unwetter mit Hagel drohen, steigt der Hagelflieger in die Luft. An dieser Stelle informiert unsere Redaktion, sobald die Hagelabwehr Südwest Alarm schlägt, weil es am Himmel kritisch wird.