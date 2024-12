In einen Ort voller Lachen, Aha-Momente und spannender Erkenntnisse rund um das Thema IT-Sicherheit verwandelte sich die Kundenhalle der Kreissparkasse Freudenstadt bei einem Auftritt des IT-Comedians Tobias Schrödel.

Rund 200 Kunden waren der Einladung der Kreissparkasse gefolgt und erlebten mit Tobias Schrödel, Deutschlands erstem IT-Comedian, wie ihn die Zeitschrift Chip einmal beschrieb, eine ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung der Kreissparkasse.

Schrödel, bekannt aus „Stern TV“ und ausgezeichnet für seine Fähigkeit, technische Themen allgemeinverständlich und humorvoll zu präsentieren, führte die Gäste durch die wichtigsten Bedrohungen der digitalen Welt. Themen wie Ransomware, die Mechanismen des Darknets oder die Gefahren durch „Voice Cloning“, also das Klonen von Stimmen, standen im Fokus.

Schrödel betonte, dass es bei Cyberangriffen nicht um die Frage gehe, ob man betroffen sei, sondern wann. Indem man einige einfache Tipps und Tricks beachte, könne das Risiko deutlich minimiert werden.

Anonyme Parallelwelt

Ein besonderer Höhepunkt war sein „Ausflug“ ins Darknet, bei dem er zeigte, wie wenig spektakulär der Einstieg in diese anonyme Parallelwelt ist. Dabei erläuterte er auch den ursprünglich positiven Gedanken hinter dem Darknet, wie den Schutz von Pressefreiheit in autoritären Staaten, bevor er auf die heutigen kriminellen Machenschaften einging, die den schlechten Ruf dieser Plattform begründen. Neben eindrucksvollen Einblicken in die Gefahren der digitalen Welt legte Schrödel großen Wert auf praktische Tipps.

So zeigte er, wie man sichere Passwörter erstellt, und erklärte, warum der Schutz des E-Mail-Accounts besonders wichtig ist. Schrödel verdeutlichte auch, dass die größte Gefahr oft direkt „40 Zentimeter vor dem Bildschirm“ sitzt – ein Hinweis auf die Verantwortung jedes Einzelnen im Umgang mit IT-Sicherheit.

Auch technische Tricks, die Kriminelle für Betrugsmaschen einsetzen, wurden eindrucksvoll veranschaulicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Schrödel riet dazu, bei verdächtigen Anrufen nie blind der angezeigten Nummer zu vertrauen, sondern zurückzurufen, um die Identität des Anrufers zu überprüfen.

Über das Online-Banking

Ein weiteres Thema war die Sicherheit im Online-Banking. Schrödel betonte, dass Banken und Sparkassen in diesem Bereich seit jeher eine Vorreiterrolle einnehmen. So waren sie laut der Mitteilung die ersten, die durch die Einführung der TAN-Verfahren eine Zwei-Faktor-Authentifizierung etablierten – ein Sicherheitsstandard, der heute in vielen Bereichen Anwendung findet. Schrödel machte jedoch deutlich, dass Sicherheit und Komfort oft im Gegensatz zueinander stehen: „Je sicherer ein System ist, desto weniger komfortabel wird es.“ Deshalb würden Banken und Sparkassen gelegentlich als „kompliziert“ wahrgenommen – dabei sei genau diese Sorgfalt entscheidend für den Schutz der Kunden.

Unterhaltsame Anekdoten

Das Publikum honorierte die Mischung aus spannenden Informationen und unterhaltsamen Anekdoten mit viel Applaus. In der abschließenden Fragerunde konnten die Gäste ihre persönlichen Anliegen direkt an Schrödel richten. Anschließend bot die Buchhandlung Dewitz die Möglichkeit, Bücher des IT-Comedians zu erwerben und direkt von Schrödel signieren zu lassen.

Für alle, die bei der Veranstaltung nicht dabei sein konnten oder noch tiefer in das Thema eintauchen möchten, wurde auf eine Podcastfolge hingewiesen. Im Podcast „barista and banking“ der Kreissparkasse Freudenstadt spricht Schrödel mit den beiden Moderatorinnen Ricarda Klein und Jessica Adamczyk über die an diesem Abend bereits angeschnittenen Themen. Die Folge ist auf Spotify und YouTube verfügbar.