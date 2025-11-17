Rund ums Schwenninger Bürgerheim: Nicht nur die Mittelinsel drosselt jetzt das Tempo in der Salinenstraße

Jetzt ist realisiert, was die Stadt im Sommer entschieden hatte: Beim Bürgerheim an der Salinenstraße sorgt ein Fahrbahnteiler für mehr Sicherheit – und nicht nur der.
In der vergangenen Woche waren die Technischen Dienste der Stadt Villingen-Schwenningen (TDVS) vor Ort in der Salinenstraße, um das zu installieren, was seit Juli im Raum stand: ein Fahrbahnteiler auf Höhe des Bürgerheims. Er soll zusätzlich zum bereits bestehenden Fußgängerüberweg für mehr Sicherheit für Fußgänger, die die viel befahrene Straße zum Überqueren nutzen, sorgen und den Verkehr drosseln.