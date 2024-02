Rund um Scholz-Besuch in Freiburg: Sternfahrt mit rund 240 Traktoren aus Protest gegen Ampelpolitik

1 Die Traktoren der protestierenden Landwirte tuckerten schon vor dem Eintreffen des Kanzlers rund um Freiburg. Foto: dpa/Martin Oversohl

Schon vor dem Eintreffen des Kanzlers tuckern die Traktoren der protestierenden Landwirte rund um Freiburg. Mit einer Sternfahrt wollen sie zeigen, was sie von der Ampelpolitik halten.









Zum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Südwesten Baden-Württembergs sind Landwirtinnen und Landwirte mit rund 240 Traktoren nach einer Sternfahrt in der Metropole des Breisgaus eingetroffen. Laut Polizei war die Lage ruhig. Nach Angaben von Stadt und Bauern hatten sich die Traktoren von Bötzingen, Neuenburg, Elzach und Hinterzarten zum Versammlungsgelände an einem Hof auf den Weg gemacht. In unmittelbarer Nähe sollte Scholz beim Spatenstich für ein großes Neubauviertel in der Universitätsstadt dabei sein. Eine Delegation der Bauern wolle sich mit dem Kanzler austauschen, kündigte der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) an.