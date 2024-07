Rund um Neusatz und Rotensol: Erlebniswanderung zu Fuchs und Has’

1 Alle gemeinsam: Die Vertreter der Ortschaften, Vereine und Organisationen, vorne Mitte mit Plakat die Ortsvorsteher Sven Feuchter und Dietmar Bathelt, von links, freuen sich auf eine erfolgreiche Erlebniswanderung. Foto: Winnie Gegenheimer

„Auf zu einem unvergesslichen Tag bei Fuchs und Has‘!“ kündigen die Dorfgemeinschaften, Organisationen und Vereine aus den beiden Orten ihren gemeinsamen Jahreshöhepunkt an: das Erlebniswandern auf der Höhe.









Link kopiert



Am Sonntag, 8. September, sozusagen am letzten Sommerferientag, geht es wieder rund in und um die beiden Höhenorte. Und das buchstäblich: Von der Neusatzer Pfütz im Osten über Bronnenwiesenhalle, Schwalbenhof und Waldkurhaus als nördlichstem Punkt bis zum Reiterhof im Westen und im Süden Sportgelände und Feuerwehrmagazin wird auf dem acht Kilometer langen Rundweg mit beliebigem Ein- und Ausstieg jede Menge geboten.