Wer an Pfingsten etwas plant, sollte sich vorsehen: Die Autobahn GmbH rechnet mit einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres. Auch rund um den Kreis Calw.

Nur noch wenige Tage, dann beginnen die Pfingstferien. Des einen Freud ist dabei des anderen Leid – zumindest, wenn Ausflüge oder Urlaube geplant sind, für die es auf die Autobahnen ankommt. Denn die Autobahn GmbH rechnet mit einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres.

Besonders betroffen sind dabei auch die Strecken rund um den Kreis Calw – namentlich die gesamte A 8, die gesamte A 5 sowie die A 81 ab dem Dreieck Leonberg in Richtung Heilbronn. Das ist auf einer Karte zu sehen, die die Autobahn GmbH veröffentlichte.

Hinzu kommen Abschnitte mit stauanfälligen Baustellen für den Zeitraum vom 6. bis 10. Juni. Nahe des Landkreises Calw zählen dazu die Strecken zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West sowie zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd auf der A 8; außerdem der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Dreieck Leonberg auf der A 81.

Pfingsten zählt laut der Autobahn GmbH „traditionell zu den reisestärksten Zeiten des Jahres“, heißt es in einer Mitteilung.

Besonders am Freitag, Samstag und Montag

Mit stark erhöhtem Reiseverkehr sei dabei besonders am Freitagnachmittag (6. Juni) sowie am Samstagvormittag (7. Juni) und am Pfingstmontag (9. Juni) zu rechnen. Staus und Behinderungen können die Folge sein.

Auch am Dienstag, 10. Juni, sei noch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten.