Rund um das Duell gegen den VfB Stuttgart: „Nicht hinnehmbar“: Eintracht verurteilt blutige Krawalle

1 Beim Spiel der Eintracht gegen den VfB war es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans, Sicherheitskräften und der Polizei gekommen. Foto: dpa/Arne Dedert

Eintracht Frankfurt zieht nach den blutigen Auseinandersetzungen ein erstes Zwischenfazit. Die Vorfälle rund um das Duell gegen Stuttgart seien nicht zu entschuldigen, teilte der Club mit









Eintracht Frankfurt hat die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Fans, Sicherheitskräften und der Polizei rund um das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart verurteilt. „Das gewaltsame Vorgehen gegen die Ordner und insbesondere gegen den Sicherheitsmitarbeiter, das die gesamte Ereigniskette erst in Gang gesetzt hat, ist nicht hinnehmbar“, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend.