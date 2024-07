Rund um Bad Liebenzell-Beinberg: Geheimtipp Kollbachtal - neue Tour eingeweiht

1 Vom neuen Aussichtspunkt „Augenblick“ haben die Wanderer einen schönen Blick ins Tal Foto: Ulrike Klumpp

Die Stadt hat eine „Augenblickrunde“ um Beinberg realisiert. Sie soll die Touristen auch auf diese Seite des Nagoldtals und weg vom Monbachtal lenken. Der Ortschaftsrat hat bei der Erstellung des Weges und des Aussichtspunktes viel geholfen, wie auch der örtliche Schwarzwaldverein.









Das Monbachtal ist weit über die Region hinaus bekannt. An Wochenenden und in den Ferien ist hier bei gutem Wetter sehr viel los. Die Outdoor-Plattform Komoot zählt die Route entlang des Monbaches sogar zu den schönsten Wanderungen im ganzen Schwarzwald. Aber die Natur um Bad Liebenzell hat noch mehr schöne Ecken. Mit einer neuen „Augenblickrunde“ will die Stadt diese den Besuchern zeigen.