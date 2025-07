Beim gemeinsamen Kinderferienprogramm 2025 gibt es Änderungen. Nicht mehr dabei ist die Gemeinde Ebhausen, dafür Grömbach. Die Angebote können diesmal ab dem 14. Juli im Internet unter doitweb.de/sommerprogramm eingesehen werden, um in Ruhe festzulegen, welche Veranstaltungen infrage kommen.

Bei der Zusammenkunft im Foyer des Altensteiger Rathauses wurden die Termine für Altensteig von Kerstin Reinhardt und Gerda Schultz, für Simmersfeld von Isabell Mayer und für Egenhausen von Manuela Krämer für Egenhausen bekanntgegeben.

Der Großteil der Angebote aus Altensteig wurde von Gerda Schultz zusammengetragen. Zuerst hat sie bei Vereinen, Kirchen, Banken und Organisationen per E-Mail angefragt, ob sie auch im Jahr 2025 wieder mitmachen, bei einer Zusage den Anmeldebogen zugeschickt und in einem dritten E-Mail nachgehakt, wenn keine Nachricht eingegangen war.

Das Programm in Altensteig

Das Jugendhaus Eigen-Sinn ist bei jedem Kinderferienprogramm dabei, diesmal nicht nur mit einer, sondern mit zwei Wochen. In der Alten Steige 17 findet ein Fifa-Turnier für fußballbegeisterte „Zocker“ statt. Mädchen können Cocktails mixen und Gesichtsmasken herstellen

Beim Außentermin im Freibad gibt es Spiel- und Spaßspiele für alle Kinder ab acht Jahren. Neu eingeführt wird der „Kids-Treff“. Wer zwischen sechs und zehn Jahre alt ist, kann das Jugendhaus jetzt auch in den Sommerferien kennenlernen – und danach jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr.

Das Enri-Theater bietet in diesem Jahr märchenhafte Theaterworkshops im Bernecker Bruderhaus an.

Gestartet wird in der Flößerstadt am 31. Juli und 1. August mit der Jugendkunstschule Oberes Nagoldtal. In der Kinderwerkstatt des Alten Rathauses wird an beiden Tagen von 9 bis 13 Uhr gemalt, gebastelt und experimentiert, außerdem am Dienstag, 2. September. Der Modellfliegerclub lädt am Samstag, 2. August, auf seinen Flugplatz ein. Wer sich für die Glücksviecher und die Schlaukopf-Tour im Schlossmuseum interessiert, schaut dort am Sonntagnachmittag, 3. August, vorbei. Möglich ist das auch an acht weiteren Terminen im August sowie einigen im September. Die Modellanlage und der Fahrbetrieb der früheren Schmalspurbahn von Altensteig nach Nagold kann am 3. August von 13 bis 17 Uhr besucht werden, außerdem am Sonntag, 7. September.

Der christliche Verein Jugend mit einer Mission präsentiert am 4. und 5. August mit Makramee eine Knüpftechnik ohne Nadeln und lädt zusätzlich am 6. August zu einem Spielevormittag ein. Außerdem gibt es das Sommerkidscamp von JMS (11. bis 15. August). Das Enri-Theater veranstaltet vom 11. bis 15. August einen Theaterworkshop im Bernecker Bruderhaus, ebenso vom 1. bis 5. September. Bei der Sparkasse geht es am 27. August ebenfalls „märchenhaft“ zu. Die Flößerzunft Oberes Nagoldtal und der Schwarzwaldverein informieren am 21. August über die Flößerei im Schwarzwald. Der Unterwassersportclub bietet am Samstag, 20. August, vormittags von 10.30 bis 14.30 Uhr und am Nachmittag von 14.30 bis 18 Uhr ein Schnuppertauchen im Altensteiger Freibad an. Ein weiterer Höhepunkt ist die Spiele-Olympiade der Spvgg Berneck/Zwerenberg am Freitag, 5. September, von 14 bis 17 Uhr auf dem Bernecker Sportplatz. Ernten und Backen können Kinder am 8. August in der Remigiuskirche Altensteigdorf, am 10. September im Backhaus Walddorf und am 11. September im Backhaus Spielberg.

Bei der Städtischen Musikschule heißt es am Dienstag, 9. September „Haste Töne“. Weitere Angebote sind am 9. August das von der „Kreativkiste“ organisierte Basteln eines Bonbons-Spenders aus Holz, die Waldwanderung am 11. August mit einem Förster, die Theatervorstellungen am 20. und 21. August, Informationen über „Was in unseren Gewässern lebt“ am 30. August, das Basteln von Modellhäuschen am 10. September und eine Veranstaltung des Flugsportvereins Nagold am Sonntag, 14. September.

Die Angebote in Simmersfeld

Simmersfeld beteiligt sich am 1. August mit verschiedenen Spielstationen und einer Kinderdisco des Vereins „Dreschschuppen“. Am 16. August heißt es bei der Jugendfeuerwehr „Wasser marsch“, der TSV lädt am 23. August zu einem Elfmeterschießen und Fußballturnier ein, am 25. August wird mit dem Fahrrad von Simmersfeld zum Verkehrsgarten der Polizei nach Hirsau gefahren.

Am 29. August stehen Lernspiele und Waldgeschichten mit Waldkindergartenguide Sonja Geuß auf dem Programm, auf Einladung des Skiclubs werden am 30. August Pizzen im Holzbackofen produziert, am 2. September wird zuerst der Spiel- und Grillplatz in Altbulach angesteuert und danach an einer Führung im Bergwerk Neubulach teilgenommen. Das letzte Angebot im Kinderferienprogramm der Gemeinde ist am 6. September der Spielenachmittag des Musikvereins.

Das bietet Egenhausen

In Egenhausen veranstaltet das Frauenturnen am 4. September eine Abenteuerwanderung, am 6. besuchen kleinere und am 7. August größere Kinder den Bauernhof der Familie Hammer - inklusive Kälber streicheln und füttern. Die Kirchengemeinde lädt am 7. August zu Wasserspielen rund ums evangelische Gemeindehaus ein, der FC Egenhausen bietet am 7. August einen sportlichen Wettbewerb an und der Tierschutzverein Oberes Nagoldtal am 12. August einen Nachmittag mit Bastel- und Spielstationen.

Das Angebot in Grömbach

Grömbach beteiligt sich mit einem Theaternachmittag, Yoga für Teens und einem Beitrag aus Anlass des 950-jährigen Bestehens der knapp 700 Einwohner zählenden Kommune.

Anmeldung

Ab Montag, 21. Juli, kann man sich in den Rathäusern Egenhausen und Simmersfeld, bei der Gemeinde Grömbach und im Altensteiger Jugendhaus zu Veranstaltungen im Ferienprogramm anmelden.