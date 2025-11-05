Rund neun Millionen Euro: Sanierungen des Palais Rohan in Ettenheim wird deutlich teurer

Dass das historische Gebäude in Ettenheim einen Umbau nötig hat, steht bereits seit Jahren fest. Nun wurden die Maßnahmen vorgestellt – für fast neun Millionen Euro.
Dem Palais Rohan steht eine grundlegende Sanierung bevor. Erstmals wurde in der Sitzung des Ettenheimer Gemeinderates am Dienstag von Tobias Hasis vom Aalener Architekturbüro Kayser öffentlich und ausführlich dargelegt, welche Sanierungsmaßnahmen, welche energetischen und brandschutztechnischen Vorhaben notwendig und geplant sind, welche Veränderungen bei Fassaden und Dach zu erwarten sind – und wie die neue Raumnutzung vorgesehen ist. Drastische Auswirkungen wird die anderthalb- bis zweijährige Bauphase auf die Parksituation haben. Harald Krippendorf, zuständiger Architekt der Stadt, geht von mindestens neun Monaten aus, in denen der Rohanhof komplett gesperrt und auch in der Folgezeit der Bauphase zumindest teilgesperrt sein wird.