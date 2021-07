1 Eines der nächsten Millionenprojekte in Bisingen wird die Neugestaltung der Ortsmitte. Einer ersten großen Schätzung der Gemeinde zu folge, belaufen sich die Kosten dafür auf rund drei Millionen Euro. Foto: Archiv

Startschuss für Zimmerns neue Ortsmitte: Ein Planungsbüro soll herausfinden, was sich die Bürger wünschen. Die Kosten dafür werden bislang auf rund drei Millionen Euro geschätzt.

Bisingen - Zimmerns Ortsmitte wird umgestaltet – so viel ist sicher. Nicht allzu sicher war jedoch, ob der Gemeinderat der ersten wichtigen Investition in dieses Projekt zustimmt. Das Gremium hat es sich nicht leicht gemacht, das Planungsbüro Röcker mit der "Bedarfsplanung" zu beauftragen:

Worum es geht

Zimmern will eine neue Ortsmitte, die mehr Aufenthaltsqualität bietet. Die Baumaßnahme betrifft den Kreuzungsbereich Schloßstraße/Burgstraße/Zellerhornstraße /Am Zollerberg. Nun hat der Gemeinderat einen ersten Planungsauftrag für rund 48.800 Euro vergeben.

Schon in der Vergangenheit hat sich im Hinblick auf das Projekt einiges getan. So hat die Gemeinde das Gebäude an der Zellerhornstraße 1 gekauft, das abgerissen werden soll. Weitere Flächen stehen im Bereich der Schloßstraße 2 zur Verfügung – das Gebäude dort ist bereits abgebrochen. Wie die Verwaltung sagt, ist aus bautechnischer Sicht zwingend notwendig, alle im Untergrund liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen zu kontrollieren und nötigenfalls zu erneuern, bevor die Oberflächengestaltung realisiert wird.

Die Gemeinde wird für den Untergrund Honorarangebote einholen, schätzt die Tiefbauangebote jedoch auf 1,5 Millionen Euro und die gesamten Baukosten auf 3 Millionen Euro.

Grundlagen erarbeiten

Die Ortsmitte ist kein schnell erledigtes Projekt, zumal ein Kernpunkt der Neugestaltung die Beteiligung der Bürger ist. Diese können sich in mehreren Veranstaltungen einbringen, sodass die Ortsmitte von Zimmern für Zimmern wird. Wie Bürgermeister Roman Waizenegger sagte, müsse nun erörtert werden, wie das Konzept aussieht und welche Ideen realisiert werden sollen. "Man muss wissen, was man will", so Waizenegger.

Notwendigkeit

Ortsvorsteher Andreas Fecker begründete die Notwendigkeit der neuen Ortsmitte nicht nur im Hinblick auf die Aufenthaltsqualität, sondern auch mit den zahlreichen Touristen, die von Zimmern zu Wandertouren aufbrechen – eine schöne Ortsmitte gibt da einfach ein einladenderes Bild vom Ort ab und wäre daher auch für die Außenwirkung ein wichtiger Werbefaktor. n Klaus Ertls VorschlagDie neue Ortsmitte für Zimmern wäre ein weiteres Projekt, das hohe Investitionen erfordert. Daran erinnerte Klaus Ertl (Freie Wähler). Er nannte als Beispiele für weitere Projekte unter anderem das Maute-Areal, der Neubau eines Kindergartens und die Sanierung der allermeisten bestehenden Kitas, auch die Restsanierung der Schule stehe aus. Vor diesem Hintergrund regte er an, Prioritäten festzulegen und sagte daher: "Wo reiht sich Zimmern ein?" "Wann wollen wir was machen?" – das sei die entscheidende Frage. Bevor man so viele Projekte gleichzeitig verfolge, sollte man diese Schritt für Schritt abarbeiten. Zustimmung erhielt er von Gisela Birr (SPD): "Es gibt andere Projekte, die auch Priorität haben." Es gebe Pflichtaufgaben, und die Ortsmitte Zimmern sei die "Kür".

Ertl betonte, dass sein Vorschlag sich nicht gegen Zimmern richtet, er verdeutlichte jedoch, dass eine Priorisierung notwendig ist und stellte den Antrag, die Abstimmung über die Bedarfsplanung zu vertagen, zog diesen Antrag später zurück, weil sich dafür keine Mehrheit abzeichnete. Waizenegger argumentierte, dass die neue Ortsmitte ja nicht auf einen Schlag gebaut werden muss, sondern Stück für Stück, und genau dafür brauche man eben einen Plan. Mit zwei Enthaltungen hat das Gremium der Beauftragung für die Bedarfsplanung zugestimmt. Ortsvorsteher Fecker wertete die Zustimmung indes als "positives Signal für Zimmern". n Kosten?Hinter den Kosten steht bislang ein Fragezeichen. Bisher liegen nur grobe Schätzungen vor. Waizenegger: "Wir müssen beziffern, wo wir finanziell liegen." Die Höhe der Investition hängt auch mit den Wünschen der Bürger zusammen. Erst, wenn die Planung vorhanden ist, könnte man in die Umsetzung gehen. Allerdings: Die nun beauftragten Planungen beinhalten nur das, was an der Oberfläche ist. Die Starkregenkonzeption werde zeigen, was in dem vorgesehenen Bereich im Unrtergrund nötig ist. Erst dann könnten auch in diesem Bereich die Kosten genauer beziffert werden.