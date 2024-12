Rund 81 Millionen Euro fehlen: In Haushalt des Ortenau-Klinikums klafft ein Millionen-Loch

1 Das Ortenau-Klinikum – unser Foto zeigt die Klinik am Offenburger Ebertplatz – bleibt auch 2025/26 in finanzieller Schieflage. Für 2025 und 2026 weist der Haushaltsplan einen Fehlbetrag von jeweils rund 43 Millionen aus. Foto: Armbruster

Nach einem Multimillionen-Minus 2024 plant das Ortenau-Klinikum auch in den kommenden beiden Jahren mit einem dicken Betriebsdefizit – rund 81 Millionen Euro fehlen. Unter anderem mit einem moderaten Stellenabbau steuert die Leitung gegen.









Link kopiert



Das dramatische Betriebsdefizit wird nicht kleiner: Nachdem das Klinikum bereits im laufenden Jahr Zuschüsse vom Kreis in Höhe von rund 35 Millionen Euro brauchte, geht es in den kommenden Jahren wohl genauso weiter. Dabei befindet sich das Ortenau-Klinikum bereits auf Sparkurs. So seien interne Budgets gekürzt sowie Gebühren angehoben worden, heißt es in der Vorlage für die Kreistagssitzung am heutigen Dienstag. Die Kosten für Leiharbeitskräfte wurden nachhaltig reduziert.