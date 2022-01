2 Der "Spaziergang" führt auch die Fußgängerzone Steige hinauf. Foto: Riesterer

Rund 70 bis 80 Personen, so schätzt die Polizei nahmen am Montag an einem "Spaziergang" in Schramberg teil und gingen damit gegen eine mögliche Impfpflicht auf die Straße.















Schramberg - Wie bereits in der vergangenen Woche hatten sich die "Spaziergänger" gegen 18 Uhr aufgemacht. Ihr Weg führte von der Volksbank aus durch die Innenstadt und weiter dann die Steige hinauf. Anschließend führte der "Spaziergang" in einer weiteren Runde durch die Stadt. Waren es in der vergangenen Woche noch rund 50 bis 60 Teilnehmer, so lag diese Zahl jetzt etwas höher. "Perfekt für ausgiebiges Spazierengehen", sei das "gute Wetter" am Montagabend, hatte es in einer Ankündigung für den "Spaziergang" geheißen – auch wenn es ein bisschen kühl sei. Mehrere der Teilnehmer waren entgegen der neuesten Verordnung des Landkreises zum Schutz gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante ohne die für Versammlungen ab zehn Personen eigentlich erforderliche Maske unterwegs.