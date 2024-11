Die Polizei hat am Samstag bei Simmersfeld auf der B 249/L 351 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Rund 400 Fahrzeuge wurden kontrolliert. 40 davon waren zu schnell unterwegs.

Am Samstag führte der Verkehrsdienst Freudenstadt Geschwindigkeitsmessungen auf der B 294/L 351 durch. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 379 Fahrzeuge gemessen und dabei 40 Verstöße erfasst – trotz der kalten Temperaturen und möglicher Glätte auf den Straßen, teilt die Polizei mit.

Der „negative Spitzenwert“ lag bei knapp 184 Kilometer pro Stunde, teilt die Polizei mit. Und dass bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometer pro Stunde. Dieser Fahrer muss wie zwei Weitere mit einem Fahrverbot rechnen.

Auch wenn das Ergebnis dieser Kontrolle ergab, dass sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Örtlichkeit hielt, weist die Polizei weiter darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen ist. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die Verkehrskontrollen deshalb fortgeführt, heißt es in der Mitteilung.