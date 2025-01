Wahlkampf-Flyer der AfD Karlsruhe „Verhöhnende Abschiebetickets“ – OB Mentrup sieht Grenze überschritten

Die AfD Karlsruhe lässt 30 000 Flyer drucken und will die umstrittene Wahlwerbung auch in Briefkästen verteilen. Der Karlsruher OB Frank Mentrup (SPD) zeigt sich besorgt. Er macht sich Sorgen um das Sicherheitsgefühl von Migranten in seiner Stadt.