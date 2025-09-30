Rund 40 Meter weit geschleudert: Autofahrer lässt schwer verletztes Kind nach Unfall liegen

Ein Aufprall schreckt Anwohner in Schrobenhausen auf. Sie stürzen nach draußen und entdecken am Straßenrand ein Kind mit schwersten Verletzungen. Was ist passiert?
Ein unbekannter Autofahrer hat in Schrobenhausen (Bayern) einen 12-jährigen Radfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt am Straßenrand liegen lassen. Nach kritischen Stunden in der Nacht hat sich der Zustand des Kindes offenbar stabilisiert. „Wir haben berechtigte Hoffnungen, dass es gut ausgeht“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Gesichert sei das aber nicht. Mit Hochdruck wird nun nach dem Fahrer gesucht. Ein Zeugenaufruf hatte am Morgen erst wenige Hinweise erbracht.