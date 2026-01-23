Rund 40 Maßnahmen: Entwicklungskonzept soll Kappel-Grafenhausen für die Zukunft rüsten

Sechs Handlungsfelder, mehr als 40 Maßnahmen: Ein Entwicklungsplan soll Kappel-Grafenhausen dabei helfen, die Strukturen im Ort für alle Generationen zu stärken.
Im Auftrag der Gemeinde war das nun 77-Seiten-Konzept von der Ludwigsburger Firma „Wüstenrot Haus- und Städtebau“ entwickelt worden. Der Anlass: Noch immer sind Siedlungsentwicklung und Gemeindestruktur durch die 1974 erfolgte Zusammenlegung der beiden Ortsteile geprägt. Ziel des Konzeptes ist, eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung mit ganzheitlichem Ansatz als zentraler Planungsgrundlage zu ermöglichen. Das Planwerk baut dabei unter anderem auf eine breit angelegte Bürgerbeteiligung von 2023, aber auch schon vorliegenden Fachplanungen und den Ergebnissen einer perspektivischen Gemeinderatsklausur auf. Damit liegt nun, wie es in der Beratungsvorlage heißt, ein dynamisches Steuerungselement vor, dass künftig regelmäßig überprüft und angepasst werden soll. Rund 40 Maßnahmen sind darin verankert, aufgeteilt auf sechs Handlungsfelder. Ein Überblick.