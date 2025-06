Rund 40 Konzerte in zwei Monaten: Ettenheimer Matt Woosey plant eine besondere Tour durch die südliche Ortenau

Matt Woosey möchte durch die südliche Ortenau touren. Dabei spielt er nicht in klassischen Locations, sondern will Wohnzimmerkonzerte geben.

„Ich habe beschlossen, meine verrückte Tour durch die südliche Ortenau zu planen.“ Mit dieser Nachricht kündigte der Ettenheimer Musiker Matt Woosley sein neues Projekt an. Die Termine stehen bereits fest (siehe Info), die Veranstaltungsorte dagegen nicht. Dafür benötigt er nämlich die Hilfe seiner Fans. Seine Tour soll nämlich aus rund 40 Wohnzimmerkonzerten bestehen.

Herr Woosley, was genau ist ein Wohnzimmerkonzert?

Das ist ein Konzert, das von einem Bürger veranstaltet wird. Es kann komplett privat, öffentlich oder irgendetwas dazwischen sein. Manche laden alle Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und Familienmitglieder ein. Wenn es dann noch Platz für mehr Zuschauer gibt, helfen wir mit unserem Newsletter, den Raum zu füllen. Manche möchten nur Bekannte dabei haben, andere wiederum möchten von Anfang an eine offene, öffentliche Veranstaltung und freuen sich, neue Leute kennenzulernen.

Kommen auf den Gastgeber Kosten zu?

Ja und nein. Es sollte eine Mindestgarantie von 200 Euro für den Musiker geben. Normalerweise läuft das so: Der Hut geht herum, wenn 200 Euro oder mehr gespendet werden, muss nichts zusätzlich bezahlt werden. Ist weniger im Hut, sollte der Gastgeber den Betrag auf 200 Euro aufstocken. Damit möchten wir sicherstellen, dass sowohl Gastgeber als auch wir unser Bestes tun, um den Raum gut zu füllen. Die Stimmung ist einfach besser, wenn genügend Leute kommen.

Muss der Veranstaltungsort immer ein Wohnzimmer sein?

Nein. Ich habe solche Konzerte bereits in Garagen, Küchen, Werkstätten, Flugzeughangars, Höhlen, Friseursalons, Weinhandlungen, Gemeindehallen und Wintergärten gegeben. Die einzigen Orte, an denen ich noch nicht gespielt habe, sind wohl in Atomkraftwerken und oder U-Booten.

Und die technischen Voraussetzungen?

Normalerweise bringe ich einen kleinen Verstärker mit, um die Lautstärke meiner Stimme und meiner Gitarre auszugleichen. Ich brauche also auf jeden Fall eine Steckdose. Auf Wunsch spiele ich aber auch gerne ohne einen Verstärker.

Müssen Sie den Raum vorher besichtigen?

Nein, nicht unbedingt. Jedes Wohnzimmer oder jeder andere Raum eignet sich als Bühne. Ich komme aber auch gerne vorab vorbei, um alles persönlich zu besprechen.

Wie streng sind die gesetzten Termine?

Ich kann verstehen, dass viele Leute nur am Freitag- oder Samstagabend etwas unternehmen möchten. Ich versuche zwar immer, so flexibel wie möglich zu sein. Aber es ist schwierig, so viele Auftritte in so kurzer Zeit und in so einem kleinen Gebiet zu organisieren.

Wie sieht der zeitliche Rahmen aus?

Von Montag bis Donnerstag kann ich mir vorstellen, dass das Konzert um 19.30 Uhr beginnt und bis 20.30 Uhr dauert. Wenn gewünscht, kann es auch länger gehen. Freitags kann man flexibler sein. An Samstagen wären auch Auftritte tagsüber denkbar. Wir haben gute Erfahrungen mit Brunch-Konzerten gemacht, die um 11 Uhr beginnen. Sonntags spiele ich keine Konzerte.

Wo sollte man sich melden, wenn man sein Wohnzimmer anbieten möchte?

Wer Interesse hat, soll sich am besten per E-Mail an mattwoosey@pm.me melden.

Info – Die Tourdaten

Folgende Termine plant Matt Woosey für seine Tour ein:

November:

Meißenheim (14.); Kürzell (15.); Schuttern (17.); Friesenheim (18.); Heiligenzell (19.); Oberweier (20.); Oberschopfheim (21.); Ottenheim (24.); Allmannsweier (25.); Nonnenweier (26.); Wittenweier (27.); Kippenheimweiler (28.); Sulz (29.) Dezember:

Kippenheim (1.); Schmieheim (2.); Mahlberg (3.); Orschweier (4.); Hugsweier(9.); Langenwinkel (10.); Mietersheim (11.); Lahr (12.); Kuhbach (13.); Reichenbach (15.); Seelbach (16.); Wittelbach (17.); Schuttertal (18.); Dörlingbach (19.); Schweighausen (20.) Januar 2026:

Kappel (6.); Grafenhausen (7.); Rust (8.); Ringsheim (9.); Ettenheimmünster (12.); Münchweier (13.); Wallburg (14.); Ettenheimweiler (15.); Ettenheim (16.)