Rund 260 geladene Gäste: So lief die Ringsheimer Jubiläumsgala zum 800-jährigen Ortsbestehen

Um das 800-jährige Ortsbestehen zu feiern, lud die Gemeinde Ringsheim einem Festabend ein. In rund vier Stunden gab es Tanz, Gesang und emotionale Reden.

Im festlich geschmückten Bürgerhaus feierte die Gemeinde Ringsheim ihre große Jubiläumsgala zum 800-jährigen Ortsbestehen. Rund 260 Gäste in eleganter Abendgarderobe waren der Einladung zu einem festlichen Drei-Gänge-Menü (siehe Info) gefolgt, während etwa 1000 weitere Zuschauer die Veranstaltung bequem von zuhause aus über einen Livestream verfolgten. Bereits vor dem Bürgerhaus setzte ein grüner Teppich den passenden Rahmen für den besonderen Abend. Dort begrüßten Bürgermeister Pascal Weber und seine Frau Tina persönlich jeden einzelnen Gast. Unter den geladenen Gästen befanden sich Bürgermeisterkollegen aus den Nachbargemeinden, Landrat Thorsten Erny, Gemeinderäte, Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter örtlicher Unternehmen, Vereinsfunktionäre sowie die Ehrenbürger der Gemeinde Manfred Weber und Altbürgermeister Heinrich Dixa.

Durch das rund vierstündige Programm führten unterhaltsam und mit viel Humor das Moderatoren-Duo Markus Knoll und Regina Bruch.

Weber geht auf die Stärken seiner Gemeinde ein

Inhaltlich zog sich das Jubiläumsmotto „800 Jahre Ringsheim“ mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gemeinde, wie ein roter Faden durch die Grußworte und Festreden von Bürgermeister Pascal Weber, Landrat Thorsten Erny und Justizministerin Marion Gentges.

Die Kinder der Karl-Person-Schule präsentierten selbst geschriebene Lieder. Foto: Decoux

Bürgermeister Weber ging auf die Stärken seiner Gemeinde ein: „Breites bürgerschaftliches Engagement, lebendige, starke Vereine und kluge politische Entscheidungen gepaart mit gesellschaftlichem und sozialem Zusammenhalt sind Basis unseres Erfolgs hier in Ringsheim.“ Kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Ackerbau, Getreide, Hanf und klassischer Tierhaltung, stets verbunden mit tiefer Gottesfürchtigkeit, prägte das Leben der Menschen über viele Jahrhunderte unter kirchlicher Herrschaft der Straßburger Bischöfe, aber auch der Äbte von Ettenheimmünster. Die vergangenen knapp 200 Jahre waren dann untrennbar mit den drei prägenden Säulen Tabak, Bergbau und Wein verbunden, weshalb die Gemeinde diese Themen auch als Symbole für das Jubiläum gewählt hatte. Auch die heutigen Herausforderungen aber auch Stärken sprach er an: „Wir stehen vor Veränderungen bei Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Klimawandel und demografische Entwicklung.“ Als Stärke nannte er die kleineren und mittleren Betriebe in den Gewerbegebieten und die traditionellen, örtlichen Familienunternehmen sowie ein florierender Tourismus. „Lassen Sie uns heute feiern – mit Stolz auf das Erreichte, mit Dankbarkeit gegenüber unseren Vorfahren und mit Zuversicht für heute, morgen und für die Generationen nach uns“, so Weber.

Landrat ist mit Ringsheim „eng verbunden“

Landrat Thorsten Erny gratulierte im Namen des Ortenaukreises: „Als gebürtiger Ruster fühle ich mich mit Ringsheim eng verbunden – sogar das Ringsheimer Lied kann ich textsicher mitsingen.“ Die Landschaft bedeute für ihn ein echtes Stück Heimat. Die Ortschaft zeigte, wie Gemeinschaft gelinge: Ehrenamtliches Engagement von Bürgern, Vereine und Organisationen seien außerordentlich stark.

„Die erste urkundliche Erwähnung Ringsheims liegt rund 30 Generationen zurück. Die Welt war damals eine andere, doch daraus entwickelte sich der Reichtum unserer Region“, erklärte die CDU-Politikerin Marion Gentges. Es freue sie, dass Ringsheim seine Geschichte bewahre und zugleich die Zukunft gestalte.

Ein gemeinsamer Countdown eröffneten den Abend und den Livestream. Zahlreiche Videobotschaften bereicherten das Programm: Sämtliche Ringsheimer Vereine, die Kinder der Kindertagesstätten sowie befreundete Menschen aus der Partnergemeinde Albigny-sur-Saône sandten ihre Glückwünsche.

Kinder, Tänzer und Sänger überzeugen auf der Bühne

Auch musikalisch und künstlerisch bot der Abend ein abwechslungsreiches Programm: Die Kinder der Karl-Person-Schule standen unter anderem mit einem selbst gedichteten Liedern auf der Bühne, stimmgewaltigen Gesang gab es mit den Sängerinnen Jasmin Nopper und Sabrina Hog, eine Tanzeinlage von der Rämässer Garde und Akrobaten aus dem Europa-Park verblüfften bei ihrem Show-Act. Zwischen den Programmpunkten wurden auf einer großen Leinwand immer wieder Bilder aus Ringsheim gezeigt.

Jasmin Nopper begeisterte mit Gesang. Foto: Decoux

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein kurzer Filmbeitrag, der Bürgermeister Weber und den Winzer Martin Weber vom Weingut Weber- Linx auf ihrer Reise in die Pfalz zeigte. Dort bestellten sie ein handgefertigtes 800-Liter-Eichenholzfass, in dem das „rote Jubiläumströpfle“ ausgebaut wurde – ein kräftiger Spätburgunder der zusammen mit einem weißen, frischen , spritzigen Jubiläumströpfle zum Menue ausgeschenkt wurde. Das offizielle Programm endete mit Konfettikanonen. Danach konnte in der Bar oder auf der Tanzfläche weitergefeiert werden.

Info – Die Speisekarte

Kulinarisch begann der Abend mit einer Wildschwein-Terrine mit einer Kartoffel-Lauch-Creme und Zwiebelküchle mit „Ringse-Aufstrich“ aus Erbsen, Bohnen und Linsen. Als Hauptgang wurde Rehrücken mit Wurzelgemüse, Kartoffelgratin und Schwarzwurzelpüree serviert. Das Menü endete mit einem Dessertbuffet aus süßen Variationen im Glas sowie einer Auswahl erlesener Käsesorten. Alle Speisen wurden von der Metzgerei Tischler zubereitet.