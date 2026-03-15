Rund 260 geladene Gäste: So lief die Ringsheimer Jubiläumsgala zum 800-jährigen Ortsbestehen

Um das 800-jährige Ortsbestehen zu feiern, lud die Gemeinde Ringsheim einem Festabend ein. In rund vier Stunden gab es Tanz, Gesang und emotionale Reden.
Im festlich geschmückten Bürgerhaus feierte die Gemeinde Ringsheim ihre große Jubiläumsgala zum 800-jährigen Ortsbestehen. Rund 260 Gäste in eleganter Abendgarderobe waren der Einladung zu einem festlichen Drei-Gänge-Menü (siehe Info) gefolgt, während etwa 1000 weitere Zuschauer die Veranstaltung bequem von zuhause aus über einen Livestream verfolgten. Bereits vor dem Bürgerhaus setzte ein grüner Teppich den passenden Rahmen für den besonderen Abend. Dort begrüßten Bürgermeister Pascal Weber und seine Frau Tina persönlich jeden einzelnen Gast. Unter den geladenen Gästen befanden sich Bürgermeisterkollegen aus den Nachbargemeinden, Landrat Thorsten Erny, Gemeinderäte, Mitarbeiter der Verwaltung, Vertreter örtlicher Unternehmen, Vereinsfunktionäre sowie die Ehrenbürger der Gemeinde Manfred Weber und Altbürgermeister Heinrich Dixa.