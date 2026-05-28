Rund 25 Teilnehmer dabei: So lief der diesjährige Skater-Contest in Ettenheim

Der Skatepark in Ettenheim wurde zum Schauplatz eines besonderen Contests: Unter dem Motto „Let it roll“ zeigten rund 25 Teilnehmer ihr Können auf Rollbrettern.
Beim Skate-Contest auf der Ettenheimer Skateranlage zeigte sich einmal mehr, was Jugendkultur auf Rollen bedeuten kann: Gemeinschaft, Motivation und jede Menge Leidenschaft. Bei schweißtreibenden Temperaturen gaben rund 25 Skater alles, um ihre besten Tricks auf den Betonrampen und Rails zu präsentieren, begleitet von passender Musik, Applaus und guter Stimmung.