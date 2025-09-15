Rund 2000 Teilnehmer: Rundwanderung zu Dörlinbacher Bauernhöfen übertrifft alle Erwartungen

Die Rundwanderung zu Bauernhöfen des Jubiläumsorts Dörlinbach fand am Sonntag großen Anklang. Selbst Einheimische erhielten neue Einblicke.
Mit großer Vorfreude blickten die Dörlinbacher auf die Rundwanderung „Unsere Bauernhöfe“, die den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten in der zweiten Jahreshälfte darstellen sollte. Die Wetterprognosen gaben Anlass zur Sorge, da sich die anfänglich optimistischen Vorhersagen im Vorfeld immer mehr verschlechterten. Doch am Sonntag präsentierte sich das Wetter nach einigen Regenschauern zu Beginn fast durchweg freundlich und ließ einen erlebnisreichen Tag zu.