Rund 200 Bürger beim Vortrag „Ansichtssache“: So hat sich Kippenheim im Laufe der Zeit gewandelt

Trotz positiver Bilanz Kippenheimer Wald braucht in Zukunft viel Geld und Zeit

Noch schreibt der Kippenheimer Wald ein Plus, doch das wird nicht so bleiben. Aufgrund des Klimawandels musste Revierleiter Hans-Jürgen Wilting an das Tafelsilber des Betriebs heran. Die Aufforstung wird Jahrzehnte dauern und jede Menge Geld kosten.