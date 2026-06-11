Rund 150.000 Übernachtungen: Stadt Ettenheim freut sich über einen neuen Tourismus-Rekord

Der Trend dauert an: 2025 übernachteten rund 150.000 Menschen in Ettenheim – knapp 10.000 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie.
Die Barockstadt Ettenheim verzeichnet im Tourismusjahr 2025 einen historischen Höchstwert: Insgesamt wurden 149.935 Übernachtungen gezählt – ein deutliches Plus von rund 10.000 gegenüber dem Vorjahr, freut sich die Stadt in einer Mitteilung. Besonders positiv entwickelten sich die gewerblichen Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pensionen und der Campingpark-Oase, die mit 127.829 Übernachtungen (Vorjahr: 119.134) ein starkes Wachstum erzielen konnten. Spitzenmonat blieb der August mit 22.847 Übernachtungen, so die Verwaltung.