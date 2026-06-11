Rund 150.000 Übernachtungen: Stadt Ettenheim freut sich über einen neuen Tourismus-Rekord

Der Trend dauert an: 2025 übernachteten rund 150.000 Menschen in Ettenheim – knapp 10.000 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie.

Die Barockstadt Ettenheim verzeichnet im Tourismusjahr 2025 einen historischen Höchstwert: Insgesamt wurden 149.935 Übernachtungen gezählt – ein deutliches Plus von rund 10.000 gegenüber dem Vorjahr, freut sich die Stadt in einer Mitteilung. Besonders positiv entwickelten sich die gewerblichen Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pensionen und der Campingpark-Oase, die mit 127.829 Übernachtungen (Vorjahr: 119.134) ein starkes Wachstum erzielen konnten. Spitzenmonat blieb der August mit 22.847 Übernachtungen, so die Verwaltung.

Der Campingpark trage dabei weiterhin maßgeblich zum Erfolg bei und überschreite allein die Marke von mehr als 60.000 Übernachtungen. „Die kontinuierlich steigenden Übernachtungszahlen zeigen eindrucksvoll, dass Ettenheim als Reiseziel immer stärker wahrgenommen wird. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit aller touristischen Akteure in unserer Stadt“, so Bürgermeister Bruno Metz.

Neue Stadtführungen sollen weitere Touristen locken

Der Tourismus hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Barockstadt entwickelt. Auf Basis aktueller tourismuswirtschaftlicher Kennzahlen erzeugen die knapp 150.000 Übernachtungen inzwischen einen touristischen Bruttoumsatz von geschätzt rund 17 bis 20 Millionen Euro jährlich. Davon profitieren insbesondere Hotellerie, Gastronomie, Campingwirtschaft, Einzelhandel, Weinbau sowie zahlreiche regionale Dienstleistungsbetriebe, erklärt die Stadt. Viele Gäste nutzen ihren Aufenthalt für Restaurantbesuche, Einkäufe oder Ausflüge in die Region und tragen damit direkt zur lokalen Wertschöpfung bei.

Um den Touristen weiterhin neue Anreize zu schaffen, hat die Stadt einige Neuheiten geplant. So wurde das Angebot an Stadtführungen überarbeitet: Mit dem Start der Saison 2026 lädt Ettenheim dazu ein, Geschichte und Charme der Altstadt neu zu entdecken. Ab dem 15. Mai finden jeden Freitag öffentliche Führungen zu wechselnden Themen statt. Ergänzt wird das Programm durch besondere Formate wie die Rätsel-Stadtführung (13. Juni), „Geschichte trifft Genuss“ (6. August), „Unterwegs mit dem Spion“ (17. Oktober) sowie die beliebten Nachtwächterführungen im Dezember mit Glühwein und Hefezopf. Der neue Flyer „Ettenheim entdecken“ bündelt alle Termine kompakt, heißt es weiter.

Auch Natur- und Aktivurlauber kommen in Ettenheim auf ihre Kosten. Ein weitläufiges Netz aus Wander- und Radwegen führt durch die abwechslungsreiche Landschaft der Vorbergzone. Besonders beliebt ist der Rundblick vom Heubergturm mit Sicht bis zu den Vogesen, dem Feldberg und dem Kaiserstuhl, so die Stadt.

Ein besonderes Highlight ist der zertifizierte Naturerlebnisweg, der 2026 sein zehnjähriges Bestehen feiert. Die rund 24 Kilometer lange Strecke wurde erneut als Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet und wurde im April mit einer Jubiläumswanderung gewürdigt.

Die Nähe zum Europa-Park wirkt sich auf die Zahlen auf

Auch von der Teilnahme an der „Erlebnisregion Europa-Park“ – einem Zusammenschluss von sieben Kommunen rund um Deutschlands größten Freizeitpark – profitiert die Stadt laut Mitteilung. Ziel ist es, Gäste zu längeren Aufenthalten in der Region zu motivieren und das touristische Angebot gemeinsam zu stärken. Die Kooperation wurde kürzlich vom Tourismus-Verband Baden-Württemberg (TVBW) auf der CMT Stuttgart mit dem Innovationspreis Tourismus in der Kategorie „Clevere Strukturen“ ausgezeichnet. Die Initiative gilt als beispielhaft für interkommunale Zusammenarbeit im Land. Seit April ergänzt zudem die neue Erlebnisregion-Europa-Park-Card das Angebot.

Mit steigenden Übernachtungszahlen, innovativen Angeboten und starken regionalen Kooperationen bestätigt Ettenheim seine Position als attraktives Ziel für Kultur-, Natur- und Aktivurlaub im Herzen Badens, betont die Stadt abschließend.