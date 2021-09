1 Die Hausarztpraxis von Andreas Erdel (links) geht am 1. Januar in die Hände von Julia Heidlauf (vorne, Mitte) und Sabine Kleimaier (rechts) über. Das Team bleibt erhalten (von links): Heike John, Monika Wolf, Jade Schilling, Heidi Schlenker und Ortrud Erdel. Foto: Heinig

Im Villingen-Schwenninger Ortsteil Obereschach herrscht Erleichterung. Nachdem sich der Hausarzt Andreas Erdel langsam in den Ruhestand verabschiedet, bleibt die Zukunft der Praxis im Ort gesichert.

VS-Obereschach - Inmitten der negativen Meldungen der vergangenen Wochen über den Ärztemangel in der Region ist es ein erfreulicher Lichtblick: Der Obereschacher Hausarzt Andreas Erdel kann seine Praxis nach fast 30 Jahren in jüngere Hände legen.

Rund 1500 Patienten können aufatmen – "ihre" Praxis bleibt bestehen, niemand muss sich eine neue medizinische Versorgung suchen. Mit Julia Heidlauf und Sabine Kleimaier treten am 1. Januar 2022 zwei junge Ärztinnen Seite an Seite Erdels Nachfolge an. Und damit der Abschied nicht so schwer fällt, wird auch der 66-Jährige vorläufig noch an zwei Vormittagen in der Woche praktizieren.

Der Entschluss, die Praxis zu übernehmen, sei bei ihr gewachsen, sagt Julia Heidlauf, die vier Jahre lang bei ­Andreas Erdel als Weiterbildungsassistentin mitarbeitete und daher die meisten Patienten schon kennt. Die 38-Jährige lebt mit Mann und zwei Söhnen in Erdmannsweiler und ist Ärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Akupunktur. Nach dem Studium arbeitete sie in der Klinik von Herrenberg und der Kinderklinik in Reutlingen, bevor sie in Erdels Praxis kam. Danach war sie ein Jahr lang am Schwarzwald-Baar-Klinikum in der Onkologie tätig und zuletzt bei den "Regio-Docs" im Hausärztlichen Medizinischen Versorgungszentrum Schramberg.

Sie übernehme die Praxis gerne, weil sie das Team liebgewonnen habe, die Patienten kenne und möge und weil sie eine Kollegin gefunden habe, die die Betreuung mit ihr gemeinsam stemme, sagt sie. Zu zweit könne man die Arbeit in einer so großen Praxis und die Familie gut miteinander vereinbaren.

Sabine Kleimaier (41) wohnt mit vier Kindern in Pfaffenweiler und ist Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Palliativmedizin. Nach dem Studium bildete sie sich in der Onkologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum zur Fachärztin weiter und ist seit 2017 in einer Schwenninger Hausarztpraxis tätig. Ihr habe die ganzheitliche Einstellung in der Praxis von Erdel gefallen, die sie beibehalten werde, sagt sie. "Auch die Sprechzeiten werden sich nicht ändern".

Seine Nachfolge zu regeln, lag Erdel schon früh am Herzen. Nicht zuletzt deshalb habe er den Aufwand auf sich genommen, als Weiterbildungspraxis gelten zu können. Dass sein "Azubi" Julia Heidlauf nun die Praxis mitübernimmt, sieht er daher nicht nur als Glücksfall an. Erdel weiß, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis im offenen Planungsbereich der hausärztlichen Versorgung derzeit mit 6,5 Stellen unterversorgt ist. Seine gehört nicht dazu.