1 In den eigentlich leerstehenden Gebäuden der Charlottenhöhe wurden sensible Akten gefunden. (Archiv-Foto) Foto: Krokauer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Am Donnerstag wurde der Fund vertraulicher Akten im ehemaligen Sanatorium Charlottenhöhe bekannt. Die Akten stammen von vor über 30 Jahren. Was steckt wirklich dahinter? Der Geschäftsführer des Berufsförderungswerks Schömberg gibt Auskunft.















Link kopiert

Schömberg - Ein verlassener und eigentlich leerer Gebäudekomplex – so ist das ehemalige Sanatorium Charlottenhöhe in Schömberg bekannt. Wie sich am Donnerstag aber herausstellte, sind die Räumlichkeiten nicht so leer wie gedacht. In einem Raum wurden mehrere Ordner gefunden, die vertrauliche Akten des Berufsförderungswerks (BFW) Schömberg beinhalteten. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst über den Fund berichtet.