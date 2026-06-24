Run & Fun in Tuttlingen: Selfietermin mit Wild-Wings-Profis

Am letzten Juniwochenende ist Run & Fun-Zeit in Tuttlingen. Das Unternehmen Karl Storz hat besondere Gäste eingeladen: Eishockeyprofis der Wild Wings.

Mit einem vielseitigen Mitmachprogramm für die ganze Familie und sportlichem Einsatz zeigt Karl Storz seine Verbundenheit mit der Sportveranstaltung. Mit rund 190 aktiven Läuferinnen und Läufern stellt das internationale Familienunternehmen zudem eines der größten Teams der Veranstaltung und es hat auch einige Wild-Wings-Eishockeyspieler eingeladen.

Zu den Aktionen gehört eine nachhaltige Fotobox. Kreativ gefertigt aus ausrangierten Geräten von Karl Storz, sorgt sie beispielsweise für schöne Erinnerungsfotos.

Wer mag, kann sich zudem spielerisch an einem Endoskopie‑Trainer ausprobieren und erste Einblicke in die Welt der Medizintechnik gewinnen. Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten: Mit Kinderaktionen wie dem Glücksrad und einer Stempelkarte inklusive einer anschließenden Belohnung wird Run & Fun 2026 bei Karl Storz einmal mehr zum Familienevent. Und natürlich gibt es auch wieder die beliebten blauen und weißen sowie nachhaltig hergestellten Luftballons, die jedes Jahr das Festivalgelände zieren.

Selfies mit Wild-Wings-Spielern

Ein besonderes Highlight für Sportfans sind erneut die Wild Wings. Bereits am Samstag, 27. Juni, von 14 bis 17 Uhr, lädt das Nachwuchsteam der Wild Wings Future zum Torwandschießen auf dem Veranstaltungsgelände in der Nähe des Zelts von Karl Storz ein. Hier sind Treffsicherheit, Ehrgeiz und gute Laune gefragt. Und Mitmachen lohnt sich, denn bei jedem Tor gibt es einen Puck zu gewinnen.

Am Sonntag, 28. Juni, von 10 bis 11 Uhr, folgt die Autogrammstunde mit den Profis der Wild Wings im Hauptzelt des Medizintechnikunternehmens. Niclas Hempel, Vadim Schreiner, Philip Feist, Hakon Hänelt und Alexander Karachun stehen für Autogramme, Selfies und persönliche Gespräche bereit.

Jeder Kilometer zählt: Spende für die German Doctors

Sportliches Engagement und gesellschaftliche Verantwortung gehören bei Karl Storz fest zusammen, informiert das Unternehmen. Beim Karl Storz-Fünf-Kilometer-Lauf setzt die Karl-Storz-Stiftung auch 2026 ein starkes Zeichen und wandelt jeden gelaufenen Kilometer in eine Spende um: Ein Euro pro Kilometer geht an die German Doctors Vereinigung, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert und sich weltweit mit großem Einsatz dafür einsetzt, dass Menschen in Not medizinische Hilfe erhalten.

Damit führt das Unternehmen seine erfolgreiche Spendeninitiative stringent und wirkungsvoll fort. Auch 2026 freut sich das Team darauf, erneut den teilnehmerstärksten Wettbewerb des Events mit 701 Läuferinnen und Läufern durchzuführen. Zusätzlich warten attraktive Preise auf die Gewinnerinnen und Gewinner des Fünf-Kilometer-Laufs.

Engagement für die Gesundheit

Mit der erneut starken Präsenz beim Run & Fun 2026 unterstreicht Karl Storz sein langfristiges Engagement für Gesundheit, Bewegung und gesellschaftlichen Zusammenhalt – insbesondere in der Region Tuttlingen, betont das Unternehmen. „Der Run & Fun verbindet sportliche Aktivität mit regionaler Identität.

Die Veranstaltung zeigt eindrucksvoll, wie viel Gemeinschaft und Engagement in Tuttlingen und der gesamten Region steckt. Sie ist jedes Jahr ein Highlight in unserem Kalender“, sagt Anja Ebert, Leiterin der Unternehmenskommunikation. „Für uns ist der Run & Fun ein wichtiger Beitrag, um die Gesundheit, das Miteinander und soziale Verantwortung sowie Wertschätzung sichtbar und erlebbar zu machen.“

Über die Karl Storz SE

Das Medizintechnik-Unternehmen Karl Storz wurde 1945 in Tuttlingen, Deutschland, gegründet und zählt zu den international führenden Anbietern in der Endoskopie und Bildgebung sowie für integrierte Operationssaallösungen in vielen chirurgischen Fachgebieten der Human- und Veterinärmedizin. In dritter Generation beschäftigt das Familienunternehmen weltweit 9.900 Mitarbeitende in mehr als 50 Ländern. Karl Storz steht für visionäres Design, handwerkliche Präzision und klinische Effektivität, einschließlich Fortschritten in der digitalen Chirurgie. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 betrug 2,3 Milliarden Euro. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, den USA, der Schweiz, Estland und China. Mehr Informationen unter www.karlstorz.com.