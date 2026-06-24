Run & Fun in Tuttlingen: Selfietermin mit Wild-Wings-Profis

Am letzten Juniwochenende ist Run & Fun-Zeit in Tuttlingen. Das Unternehmen Karl Storz hat besondere Gäste eingeladen: Eishockeyprofis der Wild Wings.
Mit einem vielseitigen Mitmachprogramm für die ganze Familie und sportlichem Einsatz zeigt Karl Storz seine Verbundenheit mit der Sportveranstaltung. Mit rund 190 aktiven Läuferinnen und Läufern stellt das internationale Familienunternehmen zudem eines der größten Teams der Veranstaltung und es hat auch einige Wild-Wings-Eishockeyspieler eingeladen.