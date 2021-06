1 Die Radhändler erleben gerade einen Fahrradboom. Da kommen die Hersteller kaum hinterher. (Symbolfoto) Foto: Günther/dpa

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein Jahr Wartezeit – oder noch länger. Wer sich ein Fahrrad zulegen will, oder für ein solches dringend Ersatzteile benötigt, der braucht vor allem eines: Geduld. Das gilt auch für die Händler, die nicht nur mit ihren Kunden, sondern auch mit den Herstellern ihre liebe Not haben.

Rottweil - Erst waren es Klopapier, Mehl und Nudeln, dann Fahrräder. Corona hat so manche seltsame Blüte treiben lassen, doch während bei Klopapier und Co. sich die Lage mit Fortgang der Pandemie entspannt hat, hält der Run auf Fahrräder nach wie vor an. In normalen Zeiten könnten die Fahrradhändler jubeln – tun sie aber nicht, denn die hohe Nachfrage kann nicht jeder bedienen. Ein Dilemma.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen