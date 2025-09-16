Rummel in Weil am Rhein: Mit dem Kettenkarussell durch die Lüfte schweben

Schon von weitem ist Musik zu hören. Der Duft von gebrannten Mandeln und würziger Bratwurst liegt in der Luft. Auf dem einstigen Landesgartenschau-Gelände in Weil am Rhein ist Rummel.
Besonders für die Kinder eröffnet sich eine bunte Zauberwelt voller spannender Eindrücke. Inmitten des Platzes findet sich das beliebte Kinderkarussell, das stets gut besucht ist. Dahinter, für die größeren Kinder und für die Erwachsenen erhebt sich das Kettenkarussell. Einmal schwerelos durch die Lüfte schweben, wer kann da schon widerstehen?