Rummel in Weil am Rhein: Mit dem Kettenkarussell durch die Lüfte schweben

Schon von weitem ist Musik zu hören. Der Duft von gebrannten Mandeln und würziger Bratwurst liegt in der Luft. Auf dem einstigen Landesgartenschau-Gelände in Weil am Rhein ist Rummel.

Besonders für die Kinder eröffnet sich eine bunte Zauberwelt voller spannender Eindrücke. Inmitten des Platzes findet sich das beliebte Kinderkarussell, das stets gut besucht ist. Dahinter, für die größeren Kinder und für die Erwachsenen erhebt sich das Kettenkarussell. Einmal schwerelos durch die Lüfte schweben, wer kann da schon widerstehen?

Der Platz ist rundum umgeben von großen und kleinen Attraktionen. Boxauto fahren, für manchen Erwachsenen eine schöne Erinnerung an die Jugendzeit.

Daneben steht der Spin Ball, auf dem sich die Besucher so richtig durch wirbeln lassen können. An einer Bude kann Feuer mit Wasser gelöscht werden. Auch im Sand buddeln, um Edelsteine zu finden oder Büchsen werfen ist möglich.

Dann gibt es noch eine Märchenbahn, mit der durch die Zwergenwelt gefahren werden kann. Wer will, kann sich beim Enten angeln oder am bunten Losstand versuchen.

Auch die Losbuden mit ihren verlockenden Gewinnen gehören zum Rummel dazu. Foto: Anita Indri-Werner

Vielfarbene Luftballons gibt es auch und kaum ein Kind, das nicht einen solchen haben möchte.

Aber auch kulinarisch ist einiges geboten: Schokofrüchte, Magenbrot, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und vieles mehr werden angeboten. Wer es lieber deftig mag, der ist an den Ständen richtig, an denen es Bratwurst, Käsespätzle oder gewürzte Kartoffeln gibt.

Vor allem Familien mit Kindern kommen zum traditionellen Rummel auf dem LGS-Gelände.

Der Rummel kann bis zum 21. September täglich von 13 bis 21 Uhr besucht werden. Am Mittwoch und Donnerstag ist Kindertag mit ermäßigten Fahrpreisen.