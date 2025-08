Rumänen und Türken stark vertreten: So viele Nationen leben in den Kinzigtäler Gemeinden

So viele Nationen leben in den Kinzigtäler Gemeinden

1 Die Nationen im Kinzigtal zelebrieren bei vielen Gelegenheiten ihre Herkunft, wie zum Beispiel bei der interkulturellen Woche in Haslach. So gaben türkische Frauen einen Einblick in ihre Kochkunst. Foto: Heppner (Archiv) 37 Nationen leben in Gutach. Grund genug, dass die Gemeinde zu einer „Kulinarischen Tafel“ einlädt. Aber auch im restlichen Kinzigtal gibt es viele andere Nationalitäten.







Link kopiert



Unter anderem, um die veschiedenen Nationen die in Gutach leben, zu feiern, , lädt die Gemeinde am Samstag, 9. August, um 17 Uhr zum ersten Mal zur „Langen kulinarischen Tafel“ in den Kurpark ein. Bei dieser handelt es sich um internationales Büfett, zu dem Menschen verschiedener Nationen Gerichte aus ihrer Heimat beitragen. Die Idee zu dieser Veranstaltung gab die Tatsache, dass in dem etwas mehr als 2000 Einwohner umfassenden Gutach 37 verschiedenen Nationen leben. Aber auch in den restlichen Gemeinden im Kinzigtal leben Menschen aus vielen verschiedenen Kultur- und Sprachkreisen.