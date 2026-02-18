Rulantica-Prozess geht weiter: So reagiert die Polizei auf Kritik an ihrem Handeln

Beim Prozess gegen einen Rumänen, der ein Mädchen aus Rulantica entführt haben soll, ist Kritik an den Beamten laut geworden. Einer von ihnen schilderte nun seine Perspektive.
Seit vergangener Woche muss sich ein 31-jähriger Rumäne vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Er soll am 9. August 2025 ein damals sechsjähriges Mächen aus dem Ruster Spaßbad Rulantica entführt und sexuell missbrauch haben. Bereits am ersten Verhandlungstag legte der Mann ein Geständnis im Sinne der Anklage ab (wir berichteten).