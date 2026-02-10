Rulantica-Prozess: Eltern erheben Vorwürfe gegen Europa-Park

Im Rulantica-Prozess stehen schwere Vorwürfe gegen das Personal im Raum. Warum die Eltern meinen, die Tat hätte verhindert werden können.
Nach dem mutmaßlichen Verschwinden und dem sexuellen Missbrauch eines Mädchens aus dem südbadischen Erlebnisbad Rulantica erheben die Eltern schwere Vorwürfe gegen den Europa-Park. Wiederholt hätten sich die Eltern nach dem Verschwinden ihrer jungen Tochter an jenem Augustabend an das Personal des Bades gewandt und um Hilfe gebeten, sagte Rechtsanwalt Thorsten Schulte-Günne, der das Kind im laufenden Prozess gegen den mutmaßlichen Täter in der Nebenklage vertritt.