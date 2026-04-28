Ruhige Pfingsten: Warum es dieses Jahr kein Foodtruck-Fest in Grenzach gibt

Wer das Pfingstwochenende in heimischen Gefilden verbringt und sich schon auf das Grenzacher Fest gefreut hat, muss umplanen. Das sind die Gründe – und der Ersatz:

Gemütlich sitzen, essen und sich unterhalten? In einem Umfeld, in dem Bagger rollen, Lastwagen Baumaterial herankarren und Kräne sich drehen, wäre dies wohl kaum möglich, finden die „Gumbe Dabbi“. Das von ihnen im Jahr 2017 ins Leben gerufene Grenzacher Foodtruck-Fest mit Rahmenprogramm fällt daher dieses Jahr aus. Cliquenchef Michael Nutzinger sagt: „Es wäre einfach schwierig.“

An Pfingsten 2027 soll wieder gefeiert werden Mit Blick auf den Baufortschritt in der Neuen Mitte Grenzach halten die „Dabbi“ zum jetzigen Zeitpunkt zwar am Foodtruck-Fest-Termin 2027 fest, „aber auch dafür müssen wir realistisch bleiben und abwarten“, sagt Nutzinger.

Denn normalerweise scharen sich übers Pfingstwochenende viele Hundert Besucher auf dem ans Baustellenareal angrenzende Gelände der Bärenfelsschule, um sich an mehr als einem Dutzend Food-Trucks zu verköstigen, sich zu unterhalten und gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Doch diese Pfingsten wird es still bleiben in Grenzach.

Erstmals ein Mai-Hock im Hirschacker

Ganz die Hände in den Schoß legen wollen die Narren allerdings nicht. Als Ersatz für ihr Fest organisieren sie kommenden Freitag, 1. Mai, nämlich erstmals einen eigenen Mai-Hock. Der Förderverein der „Gumbe Dabbi“ richtet diesen auf dem Vereinsgelände „Dabbiland“aus. Dieses befindet sich im „Hirschacker“ an der Ritterstraße nahe der Grenzacher Industrie. Dort konnten die „Gumbe Dabbi“ ein Grundstück für zehn Jahre pachten, wie Nutzinger im Gespräch mit unserer Zeitung verrät. Und dieses habe – gerade für eine Veranstaltung wie den geplanten Hock am 1. Mai – enorme Vorteile. „Unser Hock ist der einzige in der Nähe zum Zentrum, der ebenerdig erreicht werden kann“, sagt der Cliquen-Chef. „Unser Förderverein bietet dort unter anderem Würste Steaks, Pommes und die ganze Palette an Getränken an und freut sich über viele Besucher“, wirbt Michael Nutzinger.

Unsere Empfehlung für Sie Jahrhundertprojekt So war es bei der Grundsteinlegung in der Neuen Mitte von Grenzach Mit zahlreichen Gäste ist der Grundstein für die Neue Mitte Grenzach gelegt worden. Das urbane Zentrum mit Wohnungen und Gewerbe soll Ende 2028 eingeweiht werden.

„Wenn alles klappt, wird es im kommenden Jahr über Pfingsten ganz sicher wieder ein Foodtruck-Fest geben. Mit der jetzigen Großbaustelle aber macht das einfach keinen Sinn.“