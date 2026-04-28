Ruhige Pfingsten: Warum es dieses Jahr kein Foodtruck-Fest in Grenzach gibt

Wer das Pfingstwochenende in heimischen Gefilden verbringt und sich schon auf das Grenzacher Fest gefreut hat, muss umplanen. Das sind die Gründe – und der Ersatz:
Gemütlich sitzen, essen und sich unterhalten? In einem Umfeld, in dem Bagger rollen, Lastwagen Baumaterial herankarren und Kräne sich drehen, wäre dies wohl kaum möglich, finden die „Gumbe Dabbi“. Das von ihnen im Jahr 2017 ins Leben gerufene Grenzacher Foodtruck-Fest mit Rahmenprogramm fällt daher dieses Jahr aus. Cliquenchef Michael Nutzinger sagt: „Es wäre einfach schwierig.“