Ruhewald Horb Wird Grabschmuck bald abgeräumt?

Seit dem Treffen der Rathausspitze mit Hinterbliebenen des Ruhewalds Anfang Juli gab es ein Moratorium seitens der Stadt: kein Abräumen des "verbotenen" Blumenschmucks mehr. Anfang September dann der Arbeitskreis der Hinterbliebenen mit Moderator Thomas Haigis.

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte die Stadt im Bürgerinformationssystem, was in der heutigen Gemeinderatssitzung verabschiedet werden soll: maximal 20 mal 20 Zentimeter Markierung ist erlaubt. Keine einzige Blume – nicht mal selbstgepflückt von der Wiese.

Für die Hinterbliebenen ein Schock. Ein Teilnehmer der Arbeitsgruppe: "Es geht aus dem Foto im Anhang zur Drucksache 171/2020 eindeutig hervor, was die Hinterbliebenen wünschen und was wir als Fazit der Arbeitsgruppe mitgenommen haben: Alle Teilnehmer haben sich dafür ausgesprochen, dass auch einzelne Blumen auf die Plätze gelegt werden dürfen, unter dem die Urne des Verstorbenen vergraben wurde."

Wie "eine Müllhalde"

Das haben laut den Zetteln an der Pinnwand gleich drei Hinterbliebene in der Arbeitsgruppe vorgebracht. Einer schreibt: "Zum Geburtstag und zum Todestag eine Blume."

Der Teilnehmer weiter: "Die Art dieser einzelnen Blumen sollte definiert werden. Überraschend tauchte ein Teilnehmer bei der Arbeitsgruppe auf, der nicht für Schmuck war. Auch dieser Teilnehmer hat gesagt, dass ihn die Form mit den einzelnen Blumen, Tannenzapfen und mehr aber nicht stören würde!"

Und was schlägt das Rathaus jetzt vor? Lediglich Schmuck in einer Größe von 20 mal 20 Zentimeter. Auf den Beispielabbildungen sind nur Stöcke, Blätter und einzelne rohe Steine zu sehen. Für viele Hinterbliebenen sieht das aus wie "eine Müllhalde".

Ein Teilnehmer der Arbeitsgruppe: "Für uns ist dieser Kompromissvorschlag traurig. Weil er nicht dem entspricht, was in der Arbeitsgruppe unter dem Moderator Thomas Haigis erarbeitet wurde. Mich haben viele Außenstehende angerufen. Sie sagen: ›Wenn es nicht so traurig für euch wäre – es ist schon fast lustig. Wir schütteln nur den Kopf über das, was Euch als Angehörige da vorgeschlagen wird und zugemutet wird.‹"

Provokation anstatt Versöhnung?

Und noch ein bitteres Fazit ziehen mehrere Teilnehmer der Arbeitsgruppe: "Der Vorschlag der Stadtspitze wirkt auf uns eher wie eine Provokation und nicht wie der Versuch einer guten Einigung."

Sven von Hacht, dessen Mutter sich wegen des "illegalen Grabschmucks" in einem Rechtsstreit mit dem Rathaus befindet, sagt: "Ich habe am Totensonntag eine Reihe von geschmückten Urnenplätzen fotografiert. Da ist keines nur 20 mal 20 Zentimeter klein, wie das Rathaus es jetzt in seinem Kompromiss fordert! Das ist ja nicht mal die Größe von einem Frühstücksteller. Das Urnen-Grabloch selbst ist 30 Zentimeter groß. So groß sollte der Grabschmuck schon sein dürfen."

Und der Rechtsanwalt der Hinterbliebenen hat die aktuelle Drucksache gleich für einen neuen Beweisantrag für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe genommen. Der erste rechtliche Erörterungstermin ist am 30. November.

So schreibt der Rechtsanwalt der Klägerin: "Die Beklagte führt hierbei in der Beschlussvorlage selbst aus, dass der Grundgedanke der Gemeinde von Beginn an war, bestimmte Dekorationen bei der Grabplatzgestaltung zuzulassen. Die zulässigen Dekorationen wurden von der Beklagten dann auf dem Flyer formuliert und mit Beispielbildern abgebildet. Dieser Grundgedanke wurde sämtlichen Interessenten bei der Vertragsanbahnung so vermittelt. Des Weiteren wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Grabgestaltungen entsprechend des Flyers zulässig sind." Der Anwalt weiter: "Wie die Beklagte nun im Nachhinein dazu kommt, sämtliche Grabgestaltungen abzuräumen und für unzulässig zu erachten, ist nicht nachvollziehbar. Die streitgegenständlichen Grabgestaltungen der Klägerin waren somit vertraglich zulässig, so dass die Beklagte es zu unterlassen hat, die entsprechenden Dekorationen zu entfernen."

Sven von Hacht sagt: "Das Moratorium war eine gute Zeit für alle. Wenn der Vorschlag des Rathauses mit 20 mal 20 Zentimeter so beschlossen wird und das Rathaus dann mit dem Metermaß durchgeht, das wäre dann nicht nur für mich der Beweis, dass das Rathaus nicht versucht, mit dem Bürger gemeinsam eine gute Lösung für beide Seiten zu finden. Sondern einfach von oben regiert!"