Ruhestein Nationalparkzentrum bleibt geschlossen

Die zweimonatige Testphase vor der Öffnung wird, sofern das dann möglich ist, im März beginnen. So wird die schrittweise Eröffnung nun ab Anfang Mai geplant.

Sollte der Testbetrieb allerdings auch im März noch nicht möglich sein, verschiebt sich die Öffnung weiter nach hinten.

Der Ticketvorverkauf beginnt erst, sobald die Öffnung coronabedingt nicht mehr in Frage steht. "Wir bedauern das sehr, mussten aber so entscheiden", so Nationalparkleiter Wolfgang Schlund. "Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass das Warten sich lohnt."