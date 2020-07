Ruhestein Nationalpark: Baustelle liegt im Zeitplan

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe und der Nationalparkverwaltung Schwarzwald haben am 6. April die Arbeiten zum Umbau des Verkehrsknotenpunkts B 500/L 401 zu einem Kreisverkehr sowie die Neuordnung der Verkehrssituation in Baiersbronn-Ruhestein begonnen. Am Ruhestein sollen die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Parkplatzanordnung optimiert sowie neue Parkplätze geschaffen werden.

Rund 500 Parkplätze

Insgesamt wird es rund um das neue Besucher- und Informationszentrums für den Nationalpark Schwarzwald am Ruhestein etwa 500 Parkplätze geben. Durch den neuen Kreisverkehr werden die Parkplätze am neuen Besucher- und Informationszentrums für den Nationalpark Schwarzwald an die Straße angebunden.

Zusätzlich werden im Bereich des Zentrums an beiden Seiten der L 401 Bushaltestellen sowie ein Übergang für Fußgänger errichtet. Für Busse wird an der L 401, unterhalb des Besucher- und Informationszentrums, eine Wendemöglichkeit geschaffen. Zudem umfasst die Baumaßnahme Bauarbeiten zur Erneuerung der L 401.

Sechs Bauabschnitte

Ein neuer Parkplatz entsteht hinter dem neuen Verwaltungsgebäude des Nationalparks für die Mitarbeiter der Nationalpark-Verwaltung. Am Wochenende soll dieser Parkplatz auch Gästen zur Verfügung stehen.

Die Gesamtmaßnahme ist in sechs Bauabschnitte eingeteilt. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betragen rund 3,6 Millionen Euro und werden vom Bund sowie vom Land Baden-Württemberg getragen.