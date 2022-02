1 Hubert Gulde steht auf dem Balkon seines Hauses in der Brühlstraße. Von dort hat er neben der Kirche St. Ulrich und dem katholischen Kindergarten St. Michael auch das Geislinger Rathaus im Blick, wo er mehr als 47 Jahre lang gearbeitet hat. Foto: Schnurr

Huber Gulde ist für viele Bürger das bekannteste Gesicht im Geislinger Rathaus. Kein Wunder: Seit mehr als 47 Jahren ist er dort tätig. Doch heute ist sein letzter Arbeitstag















Geislingen - Am vergangenen Sonntag hat Hubert Gulde seinen 65. Geburtstag gefeiert. Damit – und nach 47,5 Jahren im kommunalen Verwaltungsdienst – konnte er seine Rente beantragen.

Gulde ist generationenübergreifend bekannt und für seine freundliche Art beliebt. Heute steht er wie jeden Tag um 6 Uhr auf und tritt um 7.30 Uhr zum letzten Mal seinen Dienst an. Danach räumt er seinen Schreibtisch auf, führt die letzten Telefonate, verabschiedet sich von Bürgern und Kollegen.

Seinen Abschied aus dem Rathaus bedauern viele

Seinen Abschied aus dem Rathaus bedauern viele Geislinger: "Was machst du überhaupt ohne Rathaus?", sei er in den vergangenen Wochen oft gefragt worden. Doch für ihn, sagt er klar, sei der Beruf ja nicht das einzige im Leben gewesen.

Haigerlocher Hauptamtsleiter "war mein Stift"

Gleichwohl sei er gespannt, wie es ihm gehe, wenn der kollegiale Alltag fehle. Er habe sich mit allen Kollegen immer gut verstanden, ist er überzeugt. Auch engagierte er sich für die Auszubildenden des jeweiligen Amts, in dem er tätig war. Beispielsweise war Hans-Martin Schluck, heute Hauptamtsleiter im Haigerlocher Rathaus, "mein Stift", erinnert Gulde sich mit gewissem Stolz.

Hubert Gulde stammt aus einer alten Geislinger Familie. Bis ins Jahr 1656 lässt sich die Linie zurückverfolgen.

Mit 17 begann seine Ausbildung für die Mittlere Beamtenlaufbahn im Rathaus, und er legte die erste Prüfung ab. Danach diente er 15 Monate lang, von 1977 bis 1978, bei der Bundeswehr. Als "Feuerleitrechner" bei der Raketenartellerie war das für ihn die einzige Zeit, in der er seinen Heimatort Geislingen zeitweilig verlassen hat.

Noch lieber mit Menschen als mit Zahlen gearbeitet

30 Jahre lang hat Gulde im Rathaus an der Vorstadtstraße bei der Stadtkasse gearbeitet, seit 1981 als Kassenverwalter. Danach war er drei Jahre lang in der Geschäftsstelle des Gemeinderats tätig.

Zwar habe er gerne mit Zahlen gearbeitet. Als sich ihm aber die Chance bot, im Rahmen der Umstrukturierungen im Rathaus unter dem damals neu gewählten Bürgermeister Oliver Schmid ins Bürgerbüro zu wechseln, habe er diese genutzt.

Dort war er die vergangenen gut zwölf Jahre tätig und meist der erste Beamte, den Besucher nach dem Eintreten erblickten. Die Arbeit dort habe ihm gut gefallen: "Der Kontakt zu den Bürgern hat mich erfüllt. Der Umgang mit den Menschen ist vielleicht nicht meine größte Schwäche", sagt er humorvoll und bescheiden.

Sechs Jahre lang städtischer Flüchtlingsbeauftragter

Die Funktion des städtischen Flüchtlingsbeauftragten übernahm er im Frühjahr 2016 und übte diese bis zuletzt aus. Sechs Jahre lang hat er sich dabei um Geflüchtete gekümmert, die zur Unterbringung nach Geislingen gekommen sind.

"Zu den meisten habe ich nach wie vor guten Kontakt", sagt er. Er sei froh, dass nach vielen vorbereitenden Schritten durch Arbeitsvermittlungen ein wesentlicher Schritt der Integration gelungen sei, zieht er eine positive Bilanz dieser Tätigkeit.

Mehr Zeit für Wandern, Garten und s’Enkele

Mehr Zeit für sich selbst und seine außerberuflichen Tätigkeiten hat Gulde ab morgen. Zum Beispiel fürs Wandern, vor allem aber fürs Lesen, ein lange vernachlässigtes Hobby: Früher habe er vielleicht mal ein Buch im Urlaub geschafft, "das ist mir zu wenig, da will ich mehr".

Freude auf Garten, Wandern und Enkel

Und er will auch mehr im Garten arbeiten: "Darauf freue ich mich." So hat er sich bereits ein Buch über Hochbeete gekauft, will die Obstbäume im Garten des eigenen Hauses pflegen und im Krautland der Familie im Gewann "Auen" Gemüse anbauen.

Außerdem werden Hubert und seine Ehefrau Hildegard Gulde im April zum ersten Mal Großeltern: Ihr jüngster Sohn Martin und dessen Frau erwarten Nachwuchs. "Kann sein, dass wir da gefordert sind", freut Gulde sich auf das erste Enkele.

Seinen Ehrenämtern bleibt er treu

Seinen vielen, bisherigen Ehrenämt bleibt er treu. Zum Beispiel im katholischen Kirchenchor St. Ulrich: Darin singt er seit 1973 und ist seit 1989 Vize-Dirigent, seit 44 Jahren auch dessen Kassierer. 1985 war er in der Kirchengemeinde Mitgründer des Jugendchores Laudato Si, den es auch heute noch gibt.

Seinen Ehrenämtern bleibt Hubert Gulde erhalten

Weiter bleibt er Schriftführer in den Fördervereinen Altenhilfe und St. Ulrich, Kassenprüfer und beratendes Mitglied im Kreisseniorenrat, Revisor der Katholischen Erwachsenenbildung sowie Protokollant im Dekanatsrat Balingen.

Nicht zuletzt ist er weiterhin Regisseur der Kolping-Theatergruppe. Dieses Amt hat er 1995 von seinem Vater Konrad übernommen. Seit 2000 ist Gulde auch Kolping-Bezirksvorsitzender.

Diese Aufzählung unterstreicht das, was Hubert Gulde selbst antwortet auf die Frage, ob ihm im Ruhestand nicht langweilig werden wird: "Ich falle nicht in ein Loch." Und dem Gemeindeleben in Geislingen bleibt er ebenfalls erhalten – nur jetzt ganz privat.