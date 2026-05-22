Ruheständler in Fahrnau: Dieter Zimmermann stellte eine „haarige Zeitreise“ vor

Bei den „Fröhlichen Ruheständlern“ in Fahrnau war auch Diakonin Annika Huber zu Gast.
Einen unterhaltsamen, informativen und heiteren Nachmittag erlebten die Fahrnauer Senioren am Montagabend im evangelischen Gemeindehaus. Leiterin Monika Becker bedankte sich bei den Besuchern, die für das Team als Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit für ein schönes Frühstück gesammelt hatten. Dann wünschte die Vorsitzende allen viel Spaß und Fröhlichkeit, denn dies sei die beste Medizin. Sie versprach nicht zu viel. Denn mit dem Referenten landete Monika Becker einen Volltreffer.