Ruheständler in Fahrnau: Dieter Zimmermann stellte eine „haarige Zeitreise“ vor

Einen unterhaltsamen, informativen und heiteren Nachmittag erlebten die Fahrnauer Senioren am Montagabend im evangelischen Gemeindehaus. Leiterin Monika Becker bedankte sich bei den Besuchern, die für das Team als Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit für ein schönes Frühstück gesammelt hatten. Dann wünschte die Vorsitzende allen viel Spaß und Fröhlichkeit, denn dies sei die beste Medizin. Sie versprach nicht zu viel. Denn mit dem Referenten landete Monika Becker einen Volltreffer.

Der bekannte und beliebte Friseurmeister Dieter Zimmermann, 79 Jahre jung, der zum Ende des Monats die Schere niederlegt und sein Geschäft an seine Tochter übergeben hat, las und erzählte anschaulich aus seinem Berufsleben. Auf Anregung seiner drei Enkeltöchter schrieb er seine Memoiren und Erlebnisse unter dem Titel „Scheitel links oder rechts?“, nieder und begab sich somit auf eine 49-jährige „haarige Zeitreise“ als Selbstständiger in Schopfheim in der Entegaststraße 1.

Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, ein strenger Vater und eine verständnisvolle Mutter, die den jungen Dieter in ihr Friseurgeschäft einbezogen, dass heißt seine Mithilfe als selbstverständlich fanden, ließen ihn die richtige Berufswahl finden, Ausbildung beim Vater.

Die Mutter stellte Kontakte zum besten Friseurmeister im Landkreis Lörrach, Gunter Ammann in Wehr, her, der als Coach seinen „Schüler Dieter“ zu mehreren Pokalsiegen bei zahlreichen Wettbewerben führte. Zimmermann illustrierte die Veränderungen des Friseurhandwerks mit historischen Werkzeugen oder erinnerte an Begebenheiten, dass Kunden früher Briketts und Handtücher zum Haareschneiden mitbringen mussten.

Die Arbeit mit den Kunden, sie zu verschönern, ihnen ein gutes Aussehen zu geben, bereitete ihm Freude und keinen Stress, bekannte Dieter Zimmermann. Große Heiterkeit lösten Erlebnisse und Anekdoten mit den Kundinnen und Kunden aus, sei es mit notorischen Nörglerinnen oder Begegnungen mit Stars wie der Schauspielerin Inge Meisel.

Pfarrerin Ulrike Krumm hatte die neue Gemeindediakonin Annika Huber mitgebracht, die seit Mitte April die Kirchengemeinde unterstützt. Die 28-Jährige, gelernte Erzieherin und studierte Religionspädagogin, wird ihren Schwerpunkt auf die Arbeit mit Erwachsenen legen.