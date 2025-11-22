RuheForst in Hechingen: Vom Klavier bis zur stillen Andacht – so läuft eine Bestattung im Wald

Bestattungen in der Natur werden zunehmend beliebter. Nun wird der Bereich mit Ruhebiotopen im „RuheForst“ in Hechingen gar erweitert. Ein Blick in den etwas anderen Friedhof.
Der Totensonntag, dieses Jahr am 23. November, ist der letzte stille Sonntag vor der hektischen Adventszeit. Als fest verankerter Gedenktag im evangelischen Kirchenjahr bietet er die Möglichkeit des Gedenkens an die Verstorbenen und des Innehaltens. Dass viele Menschen sich bereits in jungen Jahren Gedanken über ihre letzte Ruhestätte machen, bestätigt Nicole Schmid, Standortbetreuerin des „RuheForst“ Zollerblick.